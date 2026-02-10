सुनको भाउ तोलामा बढ्यो ४३ सय

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ बिहीबार तोलामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज बिहीबारका लागि तोकेको मूल्यसूची अनुसार छापावाल सुन तोलाको ३ लाख ४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
हिजो बुधबार सुन तोलाको ३ लाख ४ सय रुपैयाँ थियो । मंगलबार ३ लाख १ हजार ९ सय, सोमबार ३ लाख २ हजार ८ सय र आइतबार ३ लाख ५ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरी आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदी तोलामा १ सय ८० रुपैयाँ बढेको छ । आज चाँदी तोलाको ५ हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो बुधबार ४ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ थियो ।
प्रतिक्रिया 4