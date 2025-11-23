स्वर्णिमको दाबी- रास्वपाले वाचापत्रमा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेको छ

७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाको वाचापत्रमा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा वाचापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै वाग्ले यस्तो बताएका हुन् ।
लोकतन्त्र सुरक्षित हुनका लागि मध्यम वर्गको आकार ठुलो हुनुपर्ने भयो । मध्यम वर्ग सुरक्षित हुनुपर्ने भयो । र, मध्यम वर्ग भविष्यप्रति आशावादी हुनुपर्ने भयो,’ वाग्लेले भने, ‘यसैले त्यही मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर वाचापत्र ल्याएको छ ।’
सुशासन बलियो जगमा मध्यमवर्गको विस्तार, रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय पूर्वाधार, विदेशमा रहेका नेपालीका मुद्दालाई ग्रहण गरेको उनले बताए ।
यसबाहेक मध्यमवर्ग भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि वाचापत्रमा यथेष्ट योजना समेटिएको उपसभापति वाग्लेले बताए ।
