+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आत्तिएर भ्रम छर्दैछन्, मेरो पेजमा गएर राजा ज्ञानेन्द्रको फोटो समेत हालेछन्ः वाग्ले

‘अलिकति सेतो, निष्कलंक छविमा हिजो छ्यापेपछि अलिकति टाँटा बस्छ नि । त्यस्तै आश गरेका छन् यिनले । तर, जनताले चिनिसकेपछि त्यसको केही अर्थ छैन ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २२ गते १२:३५

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने ठुलो प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार तनहुँ–१ मा मतदातासँग कुराकानी गर्दै वाग्लेले विपक्षीहरू आफूसँग डराएर भ्रम छर्न लागेको बताएका हुन् ।

‘२४ घण्टाभित्र मेरो पेजमा गएर १३५ चोटी एडिट गरेछन् । हुँदाहुँदा एकचोटी मेरो फोटो हटाएर राजा ज्ञानेन्द्रको फोहो पनि हालेछन्,’ वाग्लेले भने, ‘यो रमिता हो । यिनिहरू डराएका पनि हुन्, तर्सेका पनि हुन् ।’

आफ्नो निष्कलंक छवि तनहुँका जनताले चिनिसकेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘अलिकति सेतो, निष्कलंक छविमा हिजो छ्यापेपछि अलिकति टाँटा बस्छ नि । त्यस्तै आश गरेका छन् यिनले । तर, जनताले चिनिसकेपछि त्यसको केही अर्थ छैन ।’

अघिल्लो निर्वाचनमा पनि विभिन्न खाले हल्ला फैलाएको बताउँदै वाग्लेले त्यो बेला पनि जनताले आफूलाई पत्याएकाले त्यसले असर नगरेको टिप्पणी गरे। यसपालि पनि आफू जित्नेमा ढुक्क रहेको उनले बताए ।

‘तनहुँमा मात्र होइन, देशैभरी घण्टी बज्नेवाला छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा नदेखिएको उभार अहिले आउँदैछ,’ वाग्लेले भने ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–१
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भ्रममा नपरौँ, हामी सनातन सभ्यताका रक्षक हौँः उपसभापति वाग्ले

भ्रममा नपरौँ, हामी सनातन सभ्यताका रक्षक हौँः उपसभापति वाग्ले
मधेशको ६० प्रतिशत मत रास्वपाले पाउनुपर्छ : स्वर्णिम वाग्ले

मधेशको ६० प्रतिशत मत रास्वपाले पाउनुपर्छ : स्वर्णिम वाग्ले
बालेनसँगको फोटो पोस्ट गर्दै स्वर्णिमले भने- देश जोड्ने र बनाउने महाअभियानको सुरुवात मधेशबाट

बालेनसँगको फोटो पोस्ट गर्दै स्वर्णिमले भने- देश जोड्ने र बनाउने महाअभियानको सुरुवात मधेशबाट
नेपाली नेताहरू डाकेर भाजपानिकट ‘थिंक ट्यांक’ले गर्दैछ विचार गोष्ठी

नेपाली नेताहरू डाकेर भाजपानिकट ‘थिंक ट्यांक’ले गर्दैछ विचार गोष्ठी
‘कुलमानले कार्यकारी सभापतिको आकांक्षा राखेपछि कुरा बिग्रियो’

‘कुलमानले कार्यकारी सभापतिको आकांक्षा राखेपछि कुरा बिग्रियो’
स्वर्णिमलाई आमन्त्रण गरेर प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागले अष्ट्रेलियामा अन्तर्क्रिया गर्दै

स्वर्णिमलाई आमन्त्रण गरेर प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागले अष्ट्रेलियामा अन्तर्क्रिया गर्दै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित