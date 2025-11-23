गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा शोक बिदा

८ फागुन, गुल्मी । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा आज शोक बिदा दिइएको छ ।
छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा सदस्य, गाउँ सभा सदस्य तथा लेखा समिति संयोजक शेर बहादुर रासकोटीको निधनमा आज एक दिन शोक बिदा दिइएको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पाण्डेले आज फागुन ८ गते छत्रकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा मातहतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा शोक बिदा दिइएको जानकारी दिए ।
