रास्वपाले झण्डा जलाइदिएपछि एमालेले भन्यो– अपरिपक्वताको पराकाष्ठा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ८ गते १३:४६

८ फागुन, दाङ । रास्वपाले अपरिपक्वताको पराकाष्ठा देखाएको आरोप एमालेले लगाएको छ । दाङमा विहीबार राति रास्वपा समर्थकहरुले झण्डा जलाइदिएपछि एमालेले सो आरोप लगाएको हो ।

रास्वपा कार्यकर्ताहरुले विहीबार राति दाङको तुलसीपुर बजारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य अंकित झण्डा जलाएका थिए । सो कार्यलाई एमालेले ‘आस्था र भावनामाथिको प्रहार’ भनेको छ ।

आज एमाले दाङ जिल्ला अध्यक्ष शिवकुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उग्रता र उत्तेजनाको सहारामा क्षणिक चर्चाको खोजी गर्नु राजनीतिक अपरिपक्वताको पराकास्ठा मात्र हो ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मर्यादित व्यवहार, तथ्यमा आधारित आलोचना र वैचारिक स्पष्टताबाट सुदृढ हुन्छ, अराजक प्रदर्शनबाट होइन । प्रियतावादले तत्काल केही राहत र सहानुभूति त प्राप्त गर्न सकिएला तर त्यसको अन्त्य अत्यन्त दर्दनाक एवं दु:खद हुनेछ ।’

नेकपा एमाले रास्वपा
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
‘मधेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउनु गल्ती थियो’

फेरिएका ओली : आक्रामकबाट शालीनतर्फ

सहकारी मार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने एमाले प्रतिबद्धता

एमालेको घोषणापत्र : विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने

मतदातासँग रावलको गुनासो- सूर्यमा ग्रहण लाग्यो, ओलीले एमाले खरानी बनाए

एमाले घोषणापत्र : जेनजीलाई प्रत्येक महिना १० जीबी डाटा, उद्यमीलाई १० हजारको डलर कार्ड

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

