+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले नेता लालबाबु पण्डित भन्छन्- नचाहेर निर्वाचनमा जानुपर्‍यो, वातावरण तातेको छैन

‘यो फेसबुके पार्टी, सामाजिक सञ्जालभित्रको प्रचार अनि अतृप्त चाहना भएको कुरालाई केही पनि नदेख्ने दिमागी रतन्धो लागेकाहरूसँग केही पनि भन्नु छैन’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ८ गते १४:५६

८ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित जबर्जस्ती जनतामाथि निर्वाचन थोपरेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता पण्डितले यस्तो बताएका हुन् ।

‘निर्वाचन जनतामाथि थुपारेको अवस्था छ । नचाहेर पनि निर्वाचनमा जानुपरेको अवस्था छ,’ पण्डितले भने, ‘चिन्ता, असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै छ । तैपनि जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा दुईमत छैन ।’

चुनावी वातावरण तातिनुपर्थ्यो त्यति नतातेको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अझैपनि आशंकाहरू छन् । तैपनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा विभिन्न मतदाताको घरदैलोमा भोट माग्ने क्रम चलिरहेको छ ।’ एमालेका तर्फबाट मोरङ–६ का प्रत्येक घरदैलोमा आफूहरू पुग्ने प्रयासमा रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई उनले ‘फेसबुके पार्टी’को संज्ञा दिए । ‘यो फेसबुके पार्टी, सामाजिक सञ्जालभित्रको प्रचार अनि अतृप्त चाहना भएको कुरालाई केही पनि नदेख्ने दिमागी रतन्धो लागेकाहरूसँग केही पनि भन्नु छैन,’ नेता पण्डितले भने ।

भएको नदेख्ने, केही पनि भएको छैन भन्ने, सपनामात्रै देख्ने र विपनामा केही पनि नगर्नेहरूले देश नबनाउने उनले दाबी गरे । जनतासँग सुखदु:खमा सँगसँगै रहेका र व्यवहारबाटै जनतामाझ रहेकाहरूले नै देश बनाउने उनले टिप्पणी गरे ।

नेकपा एमाले लालबाबु पण्डित
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाले भन्यो- एमालेको झण्डा जलाएका छैनौं

रास्वपाले भन्यो- एमालेको झण्डा जलाएका छैनौं
‘कांग्रेस र एमालेको एकता भत्काउन दुर्घटना गराइयो’

‘कांग्रेस र एमालेको एकता भत्काउन दुर्घटना गराइयो’
निर्वाचनबारे गोकुल भन्छन्- कसैका घोषणापत्र, कसैका बहिष्कारपत्रका छनक आउँदैछन्

निर्वाचनबारे गोकुल भन्छन्- कसैका घोषणापत्र, कसैका बहिष्कारपत्रका छनक आउँदैछन्
कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र नेकपाका घोषणापत्रको अन्तर्वस्तुमा के छ ?

कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र नेकपाका घोषणापत्रको अन्तर्वस्तुमा के छ ?
झण्डा जलाइएपछि एमालेले भन्यो– अपरिपक्वताको पराकाष्ठा

झण्डा जलाइएपछि एमालेले भन्यो– अपरिपक्वताको पराकाष्ठा
‘मधेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउनु गल्ती थियो’

‘मधेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउनु गल्ती थियो’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित