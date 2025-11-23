रास्वपाले भन्यो- एमालेको झण्डा जलाएका छैनौं

८ फागुन, दाङ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एमालेको झण्डा आफूहरुले नजलाएको जनाएको छ । उसले एमालेको झण्डा जलाइएको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेको छ ।
विहीबार राति दाङको तुलसीपुर बजारमा एक समूहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै एमालेको चुनाव चिह्न अंकित झण्डा जलाएको थियो ।
एमाले दाङ जिल्ला अध्यक्ष शिव कुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपा कार्यकर्ताहरुले एमालेको झण्डा जलाएको आरोप लगाउँदै ‘अपरिपक्वताको पराकाष्ठा’ भनेका थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने एमालेको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
रास्वपा दाङ जिल्ला सभापति बिनय घिमिरेले पनि विज्ञप्ति निकालेर आफूहरुले झण्डा नजलाएको जनाएका छन् । ‘रास्वपाको बढ्दो जनलहरलाई धुमिल बनाउने उद्देश्यले गरिएको यस्तो निन्दनीय कार्यमा हाम्रो पार्टीको कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
हेर्नुहोस् रास्वपाको विज्ञप्ति–
