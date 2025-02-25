जय ट्रफी : पुलिसविरुद्ध भीम सार्कीको शतक, आर्मीलाई झिनो अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ फागुन, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सुरु भएको जय ट्रफी क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत पहिलो दिन भीम सार्कीको शतकमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले नेपाल पुलिस क्लबविरुद्ध झिनो अग्रता बनाएको छ ।
खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले ५३.३ ओभरमा १५३-८ को अवस्थामा इनिङ समाप्तिको घोषणा गरेको थियो । पुलिसका लागि राशिद खानले सर्वाधिक ३८ रन बनाए भने कप्तान आरिफ शेख ३६ रनमा अविजित रहँदा ओपनर कुशल भुर्तेलले ३० रन बनाए । दिलसाद अलीले २७ रन बनाए ।
आर्मीका लागि पवन कार्कीले ४ विकेट लिए । आकाश चन्द, शाहब आलम, नरेन साउद र बसिर अहमदले १-१ विकेट लिए ।
त्यसपछि आर्मीले दोस्रो इनिङमा ९ विकेट गुमाएर २३४ रन बनाउँदै ४७ रनको अग्रताका साथ इनिङ घोषणा गरेको थियो । आर्मीका भीम सार्कीले ११३ बलमा १०५ रन बनाएर अविजित रहे । पवन कार्कीले ३७ तथा नरेन साउदले ३१ रन बनाए ।
पुलिसका लागि सागर ढकालले ६ विकेट लिए । ललित राजवंशीले २ तथा कुशल भुर्तेलले १ विकेट लिए ।
जवाफमा ४७ रनले पछाडि रहेको अवस्थाबाट दोस्रो इनिङ सुरु गरेको पुलिसले पहिलो दिनको समाप्तिमा १ विकेट गुमाएर २३ रन बनाएको छ ।
कुशल भुर्तेल १२ र शंकर राना ७ रनमा खेलिरहेका छन् ।
