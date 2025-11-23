फिस्लिङमा माइक्रोबस दुर्घटना, १५ जना  घाइते

८ फागुन, काठमाडौं । मुग्लिन-काठमाडौं सडकखण्ड अन्तर्गत फिस्लिङ नजिकै माइक्रोबस दुर्घटनामा परेको छ ।
पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा२ख ३७१८ नम्बरको माइक्रोबस गति अनियन्त्रित भएर शुक्रबार चितवनको इच्छाकामना-३ मा पल्टिँदा १५ जना घाइते भएका छन् ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि भरतपुर तर्फ ल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया 4