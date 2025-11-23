+
फिस्लिङमा माइक्रोबस दुर्घटना, १५ जना  घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ८ गते १७:१५

८ फागुन, काठमाडौं । मुग्लिन-काठमाडौं सडकखण्ड अन्तर्गत फिस्लिङ नजिकै माइक्रोबस दुर्घटनामा परेको छ ।

पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा२ख ३७१८ नम्बरको माइक्रोबस गति अनियन्त्रित भएर शुक्रबार चितवनको इच्छाकामना-३ मा पल्टिँदा १५ जना घाइते भएका छन् ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि भरतपुर तर्फ ल्याइएको छ ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी
