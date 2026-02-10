युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको लाभांश घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० फागुन, काठमाडौं । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र सोमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.३६८४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो ।
यो नगद लाभांश प्रदान गर्न नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिने र उक्त स्वीकृतिपछि साधारणसभा बोलाउने निर्णय कम्पनीले गरेको छ ।
साधारणसभाबाट पारित भएपछि लाभांश प्रदान हुनेछ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६१३ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
