युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको लाभांश घोषणा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते ११:०१

  • युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.३६८४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
  • नगद लाभांश दिन विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिएपछि साधारणसभा बोलाउने र पारित भएपछि लाभांश प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
  • हाल कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६१३ रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ।

१० फागुन, काठमाडौं । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र सोमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.३६८४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो ।

यो नगद लाभांश प्रदान गर्न नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिने र उक्त स्वीकृतिपछि साधारणसभा बोलाउने निर्णय कम्पनीले गरेको छ ।

साधारणसभाबाट पारित भएपछि लाभांश प्रदान हुनेछ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६१३ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।

युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर
प्रतिक्रिया

