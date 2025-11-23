+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हुम्लावासीलाई नुनको सास्ती (तस्वीरहरू)

नुन किन्न लाइनमा पालो कुरेर बसेकी जैसी भन्छिन्, ‘पहिला चामल किन्न यसरी नै लाइन बस्नुपर्थ्यो, अहिले नुन किन्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

0Comments
Shares
नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ फागुन १० गते १५:२३

१० फागुन, हुम्ला । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ लाली गाउँकी पुल्तिसरा जैसी सिमकोट विमानस्थल गेटमा लाइनमा उभिरहेकी थिइन् । अनुदानको नुन किन्न उनी खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ को देउखुरी गाउँबाट १ दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम सिमकोट आएकी हुन् । दिनभरि पैदल हिँडेर आएकी उनलाई ८ प्याकेट नुन लिएर फिर्ता हुन थप एक दिन नै लाग्छ । नुन किन्न दुई दिन खर्चिनु परे पनि उनले चाहे जति नुन भने खरिद गर्न पाउँदिनन् । किन भने एउटा नागरिकताबाट एक जनाले ८ प्याकेट मात्रै नुन खरिद गर्न पाउँछ ।

नुन किन्न लाइनमा पालो कुरेर बसेकी जैसी भन्छिन्, ‘पहिला चामल किन्न यसरी नै लाइन बस्नुपर्थ्यो, अहिले नुन किन्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

पुल्तीसरा मात्रै नभई

खार्पुनाथ-१ देउखुरीका कृष्णप्रसाद जैसी पनि नुन किन्ने लाइनमा उभिरहेका थिए । उनको गुनासो पनि पुल्तीसाराको जस्तै थियो । ८ पाकेट नुन किन्न दुई दिन खर्चिनु पर्ने उनको गुनासो छ । ‘एक दिन सिमकोट आउन समय लाग्छ । फर्किन पनि त्यति नै समय लाग्छ । जसले गर्दा ८ पाकेट नुन किन्न दुई दिन खर्चिनुपर्छ,’ उनी दुःख पोख्छन् ।

सिमकोट गाउँपालिका- ८ का तुलराज बुढा पनि अनुदानको नुन किन्न ३/४ घण्टा पैदल हिँडेर सिमकोट आएको बताउँछन् ।

एउटा नागरिकताबाट ८ प्याकेट नुन किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको बुढाको दुखेसो छ ।

नुन हुम्ला
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित