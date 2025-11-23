+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शृंखलाबद्ध व्यक्ति हत्या : २० वर्षदेखि प्रहरी खोजी सूचीमा रहेका व्यक्ति भारतबाट पक्राउ

पक्राउ परेका अफजल पठानमाथि शृंखलाबद्ध रुपमा तीन व्यक्तिको हत्या गरेको आरोप छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते १७:१८

१० फागुन, काठमाडौं । २० वर्षदेखि प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका व्यक्ति भारतबाट  परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२२ का ५३ वर्षीय अफजल पठान छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको टोलीले उनलाई भारतको बहराइजबाट पक्राउ गरेर ल्याएको हो ।

उनीमाथि शृंखलाबद्ध रुपमा तीन व्यक्तिको हत्या गरेको आरोप छ । पछिल्लो पटक १७ चैत २०८० मा नेपालगञ्ज–२१ गंगारामपुर्वास्थित आफ्नो घरबाट २२ वर्षीय इन्तजार भनिने मोहम्मद अरबी खाँ हराएका थिए । राति ११ बजेतिर उनलाई अपरिचित व्यक्तिले बेपत्ता बनाएका थिए ।

भोलिपल्ट बिहान साढे ९ बजेतिर उनको घरदेखि करिब ५०० मिटर दक्षिणतर्फको गंगापूर्वादेखि तेलियनपुर जाने कच्ची सडकको बाटोमा अरबीको शव भेटिएको थियो ।

घाँटी रेटेर काटिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो भने पेटमा कुनै धारिलो वस्तु रोपेको भेटिएको थियो । बीभत्स अवस्थामा शव भेटिएपछि स्थानीय प्रहरी, जिल्ला प्रहरीदेखि प्रदेशको प्रहरीले समेत घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए ।

तर अभियुक्तको पहिचान हुन सकेको थिएन । त्यसपछि काठमाडौंबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोली पनि अनुसन्धानका लागि बाँके पुगेको थियो । विभिन्न प्राविधिक कोणबाट सीआईबीले अनुसन्धान गरे पनि अभियुक्त पहिचान गरेर पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।

घटनाको करिब २ वर्षपछि अहिले यो हत्याका अभियुक्त पठानलाई पहिचान गरी पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी अंगुर जिसीले बताए ।

नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा लुकिछिपि बसेका उनी निर्वाचनको मौकामा नेपाल छिर्दै गर्दा पक्राउ परेको भनेर प्रहरीले औपचारिक रुपमा बताएको छ । यद्यपि उनी भारतबाट पक्राउ परेका हुन् ।

व्यक्तिगत रिसईबीका कारण उनले अरबी खाँको हत्या गरेको प्रहरीले अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर त्यो कस्तो प्रकारको रिसईबीको हो भन्नेबारे पूर्ण अनुसन्धान भएपछि मात्रै खुल्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएका पठानविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कसुरमा ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको एसपी जिसीले बताए ।

२ हत्याका फरार अभियुक्त

अरबी खाँ हत्यामा पक्राउ परेका पठानमाथि अनुसन्धान गर्दा यसअघि दुई व्यक्ति हत्यामा फरार रहेको पनि देखिएको छ ।

बाँकेमै यसअघि १७ असार २०६१ मा हफिजुल्ला खाँको हत्या भएको थियो । यो हत्यामा पनि उनी जोडिएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ । यो हत्याको मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । जसमा पठानलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको पाइएको छ ।

यसबाहेक ११ भदौ २०६२ मा बाँकेमै रियाज खाँको पनि हत्या भएको थियो । यो हत्यामा पनि पठानविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको खुलेको छ । यसको अनुसन्धान भने अझै टुंगिएको छैन ।

प्रहरी अब यी दुवै घटनामा पठानमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ ।

पक्राउ शृंखलाबद्ध व्यक्ति हत्या
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रौतहट घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जनमत पार्टीका जिल्ला संयोजक पक्राउ

रौतहट घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जनमत पार्टीका जिल्ला संयोजक पक्राउ
कलेज पढ्ने युवतीलाई पछ्याएर अश्लील व्यवहार गर्ने युवक पक्राउ

कलेज पढ्ने युवतीलाई पछ्याएर अश्लील व्यवहार गर्ने युवक पक्राउ
नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल पक्राउ

नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल पक्राउ
पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले समात्यो

पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले समात्यो
कारागारबाट फरार ७ कैदी पक्राउ

कारागारबाट फरार ७ कैदी पक्राउ
विदेश पठाउँछु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

विदेश पठाउँछु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित