अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको आक्रमण, कम्तिमा २० जनाको मृत्यु

उचित समयमा जवाफ दिने अफगानिस्तानको चेतावनी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते ६:५६

११ फागुन, काठमाडौं । पाकिस्तानले अफगानिस्तानसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘सात आतंकवादी अड्डा र शिविर’माथि हवाई आक्रमण गरेपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ ।

अफगानिस्तानका पूर्वी प्रान्त नान्घार र दक्षिणपूर्वी प्रान्त पक्तिकामा भएका हमलामा दर्जनौं नागरिक मारिएका छन् । नान्घारमा एक घरमाथि भएको आक्रमणमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । पक्तिका प्रान्तमा एक मदरसामाथि लक्षित गरी आक्रमण भएको जनाइएको छ ।

पाकिस्तानी सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले भने गोप्य सूचनाका आधारमा सीमा क्षेत्रमा ‘आतंकवादी बसेको स्थान’लाई लक्षित गर्दै कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ ।

पाकिस्तानले तेहरिक-आई-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) तथा उसका सहयोगी समूह र इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रोभिन्स (आईएसकेपी) सँग सम्बद्ध समूह रहेको स्थानमा आक्रमण गरेको जनाएको हो । पाकिस्तानका अनुसार हालै आफ्नो देशमा भएका आत्मघाती आक्रमणहरूमा ती समूहको संलग्नता देखिएपछि जवाफस्वरूप यो कारबाही गरिएको हो ।

यस्ता ‘आतंकवादी’समूहविरुद्ध कडा कदम चाल्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अफगान तालिबान सरकारले प्रभावकारी कारबाही नगरेको आरोप पाकिस्तानले लगाएको छ ।

उचित समयमा जवाफ दिने अफगानिस्तानको चेतावनी

अफगानिस्तानको सत्तारुढ तालिबान सरकारले भने पाकिस्तानी हमलामा महिला र बालबालिकासहित सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै उचित समयमा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ ।

तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले पाकिस्तानी सेनाले अफगान सीमाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई निर्दोष नागरिकमाथिको बमबारी भन्दै निन्दा गरेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता अन्यातुल्लाह ख्वारिज्मीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै यस कारबाहीलाई अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता माथिको गम्भीर आक्रमण भनेका छन् । र, उनले ‘उचित समयमा योजनाबद्ध जवाफ’ दिइने चेतावनी दिएका छन् ।

यसैबीच पाकिस्तानी कारबाहीपछि तालिबान सरकारले काबुलस्थित पाकिस्तानी राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक विरोधपत्र बुझाएको जनाएको छ ।

विदेश मन्त्रालयले अफगान भूमिको रक्षा गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यस्ता आक्रमणको नकारात्मक परिणामको जिम्मेवारी पाकिस्तानले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अफगान-पाकिस्तान द्वन्द्व
