पाँच विधामा ‘पुष्पा २’ लाई फिल्मफेयर अवार्ड, अल्लु अर्जुन उत्कृष्ट अभिनेता

- सन् २०२४ मा रिलिज भएको अल्लु अर्जुनको फिल्म 'पुष्पा २' ले बक्स अफिसमा विश्वव्यापी १८०० करोड भारुभन्दा बढी कमाइ गरेको छ।
- 'पुष्पा २' ले ७०औँ फिल्मफेयर (साउथ) अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्म, निर्देशक, अभिनेता, संगीत एल्बम र प्रोडक्सन डिजाइनका गरी पाँच अवार्ड जितेको छ।
- रिलिजको पहिलो दिन 'पुष्पा २' ले १६३ करोड भारु कमाएर 'आरआरआर' र 'केजीएफ' लाई पछि पार्दै नयाँ ओपनिङ कलेक्सन रेकर्ड बनाएको छ।
मुम्बई । सन् २०२४ मा अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा २’ ले रिलिजसँगै बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाएको थियो । यसले भारतसहित अन्य मुलुकमा समेत कमाइका धेरै रेकर्ड तोड्यो ।
अहिले यो फिल्मले दक्षिण भारतीय सिनेमा अन्तर्गत ७०औँ ‘फिल्मफेयर अवार्ड’ मा वर्चस्व जमाएको छ । करिब ५०० करोड भारु बजेटमा बनेको यो फिल्मले कति अवार्ड जित्यो भन्ने कुरा हेरौँ ।
तेलुगु भाषाको यसलाई उत्कृष्ट फिल्म अवार्डको प्रदान गरियो । उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड निर्देशक सुकुमारले जिते । उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड पनि अल्लु अर्जुनले यही फिल्मका लागि हात पारे । फिल्ममा उनको अभिनय दर्शकलाई निकै मन परेको थियो, र कमाइका तथ्यांकले पनि ‘पुष्पा २’ को रेकर्ड तोड्न सहज नहुने देखाउँछ ।
उत्कृष्ट संगीत एल्बमको अवार्ड पनि ‘पुष्पा २’ का लागि देवीश्री प्रसादले जितेका छन् । उत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइनको सम्मान सेट डिजाइनर रामकृष्ण र मोनिकाले यही फिल्मका लागि पाएका छन् ।
कुल मिलाएर फिल्मले ५ वटा अवार्ड आफ्नो नाममा पारेको छ । ७०औँ फिल्मफेयर (साउथ) अवार्डमा अन्य कुनै फिल्मले विभिन्न विधामा यति धेरै पुरस्कार जित्न सकेको छैन ।
सन् २०२४ मा रिलिज भएको यो फिल्मले बक्सअफिसमा शानदार कमाइ गर्यो । विश्वव्यापी १८०० करोड भारुभन्दा बढी कलेक्सन गर्यो । भारतमा सबै भाषाबाट १४०० करोड भारु कमाइसकेको छ । यसमा हिन्दी बजारको योगदान ठूलो मानिन्छ ।
रिलिजकै पहिलो दिन फिल्मले कमाइको मामिलामा ‘आरआरआर’ र ‘केजीएफ’ लाई समेत पछाडि पारेको थियो ।
ओपनिङ कलेक्सन हेर्दा ‘आरआरआर’ ले करिब १३३ करोड भारु र ‘केजीएफ’ ले ११६ करोड भारु कमाएका थिए । तर ‘पुष्पा २’ ले रिलिजकै पहिलो दिन झन्डै १६३ करोड भारु कलेक्सन गर्दै दुवै फिल्मभन्दा निकै बढी कमाइ गरेको थियो ।
