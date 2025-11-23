क्रिप्टो बजारमा गिरावट : बिटकोइन र इथरियममा ५ प्रतिशतसम्म ह्रास

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आज क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा बिटकोइनको मूल्य ६५ हजार ७४७ डलरमा र इथरियम एक हजार ८७९ डलरमा झरेको छ।
- पछिल्लो २४ घण्टामा करिब एक लाख ३७ हजार व्यापारीले ४८१ मिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गुमाएका छन्।
- ट्रम्पको नयाँ भन्सार नीति, मध्यपूर्व तनाव र ठूला कम्पनीले बिटकोइन बिक्री गर्दा बजारमा गिरावट आएको छ।
११ फागुन, काठमाडौं । आज क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा ठुलो गिरावट आएको छ । बिटकोइनको मूल्य ६५ हजार ७४७ डलरमा झरेको छ, भने इथरियम एक हजार ८७९ डलरमा व्यापार भइरहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा करिब एक लाख ३७ हजार भन्दा बढी व्यापारीले आफ्नो लगानी गुमाएका छन् ।
यसको कुल मूल्य ४८१ मिलियन डलर (करिब ६४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) भन्दा बढी छ ।
ट्रम्पको नयाँ भन्सार नीति (१५ प्रतिशत ट्यारिफ), मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र ठुला कम्पनीले आफ्नो सबै बिटकोइन बेच्नु यस गिरावटको मुख्य कारण मानिएको छ ।
