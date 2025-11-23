+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्रिप्टो बजारमा गिरावट : बिटकोइन र इथरियममा ५ प्रतिशतसम्म ह्रास

ट्रम्पको नयाँ भन्सार नीति (१५ प्रतिशत ट्यारिफ), मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र ठुला कम्पनीले आफ्नो सबै बिटकोइन बेच्नु यस गिरावटको मुख्य कारण मानिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १७:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आज क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा बिटकोइनको मूल्य ६५ हजार ७४७ डलरमा र इथरियम एक हजार ८७९ डलरमा झरेको छ।
  • पछिल्लो २४ घण्टामा करिब एक लाख ३७ हजार व्यापारीले ४८१ मिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गुमाएका छन्।
  • ट्रम्पको नयाँ भन्सार नीति, मध्यपूर्व तनाव र ठूला कम्पनीले बिटकोइन बिक्री गर्दा बजारमा गिरावट आएको छ।

११ फागुन, काठमाडौं । आज क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा ठुलो गिरावट आएको छ ।  बिटकोइनको मूल्य ६५ हजार ७४७ डलरमा झरेको छ, भने इथरियम एक हजार ८७९ डलरमा व्यापार भइरहेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा करिब एक लाख ३७ हजार भन्दा बढी व्यापारीले आफ्नो लगानी गुमाएका छन् ।

यसको कुल मूल्य ४८१ मिलियन डलर (करिब ६४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) भन्दा बढी छ ।

ट्रम्पको नयाँ भन्सार नीति (१५ प्रतिशत ट्यारिफ), मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र ठुला कम्पनीले आफ्नो सबै बिटकोइन बेच्नु यस गिरावटको मुख्य कारण मानिएको छ ।

क्रिप्टो बजार बिटकोइन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जर्मनीमा रागिनी उपाध्यायको कला प्रदर्शनी

जर्मनीमा रागिनी उपाध्यायको कला प्रदर्शनी
धर्मेन्द्र बास्तोलालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

धर्मेन्द्र बास्तोलालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको ‘इगो’ लडाइँले लगानीकर्ताको ४३ खर्ब जोखिममा 

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको ‘इगो’ लडाइँले लगानीकर्ताको ४३ खर्ब जोखिममा 
संविधानमाथिको संकट हटाउन प्रतिनिधिसभामा बलियो कांग्रेस चाहिन्छ : लेखक

संविधानमाथिको संकट हटाउन प्रतिनिधिसभामा बलियो कांग्रेस चाहिन्छ : लेखक
दिल्सादको अर्धशतकमा एपीएफविरुद्ध पुलिस अग्रता नजिक

दिल्सादको अर्धशतकमा एपीएफविरुद्ध पुलिस अग्रता नजिक
वीरगञ्जमा कर्फ्यू हट्यो, निषेधाज्ञा जारी

वीरगञ्जमा कर्फ्यू हट्यो, निषेधाज्ञा जारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित