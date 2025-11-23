+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संविधानमाथिको संकट हटाउन प्रतिनिधिसभामा बलियो कांग्रेस चाहिन्छ : लेखक

लेखकले भने, ‘संविधान लिकमा ल्याउन र पद्धतिलाई सुचारू गर्नका निमित्त नेपाली कांग्रेस अब बन्ने प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको बलियो उपस्थिति जरुरी छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १७:५०

११ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले अहिलेको अवस्थामा संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति संकटमा परेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार कञ्चनपुरमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा बोल्दै नेता लेखकले अहिलेको संकट हटाउन प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको बलियो उपस्थिति चाहिने बताएका हुन् ।

‘अहिले संविधान संकटमा परेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति संकटमा परेको छ,’ लेखकले भने, ‘संविधान लिकमा ल्याउन र पद्धतिलाई सुचारू गर्नका निमित्त नेपाली कांग्रेस अब बन्ने प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको बलियो उपस्थिति जरुरी छ ।’

अझैँ  ८/१० दिन बाँकी रहेकाले यो कुरा जनतासम्म पुर्‍याएर कांग्रेसको जितमा भूमिका खेल्न उनले कार्यकर्तासँग आग्रह गरे ।

‘अहिलेको यो अवस्थालाई जनताका घरघरमा गएर साथीहरूले अहिलेको वास्तविक स्थितिका बारेमा जानकारी दिएर कांग्रेसका पक्षमा जनमत तयार पार्न साथीहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ लेखकले भने ।

नेपाली कांग्रेस रमेश लेखक लोकतान्त्रिक पद्धति संकट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस उपसभापतिको दाबी- एजेन्डाबिनै आएर भ्रम छर्नेलाई जनताले भोट दिन्नन्

कांग्रेस उपसभापतिको दाबी- एजेन्डाबिनै आएर भ्रम छर्नेलाई जनताले भोट दिन्नन्
पार्टीका झण्डा जलाउने लगायतका गतिविधिप्रति कांग्रेसको आपत्ति

पार्टीका झण्डा जलाउने लगायतका गतिविधिप्रति कांग्रेसको आपत्ति
कर्ण मल्लसहितका नेता कांग्रेस फर्किन तयार, भन्छन्- प्रक्रियागत ढंगले आए नि:सर्त फर्किन्छौँ

कर्ण मल्लसहितका नेता कांग्रेस फर्किन तयार, भन्छन्- प्रक्रियागत ढंगले आए नि:सर्त फर्किन्छौँ
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य विष्ट एमालेमा प्रवेश

कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य विष्ट एमालेमा प्रवेश
‘हिजो बाहिर गएको मत कांग्रेसमै फर्किएको छ, जुन मलाई जित्न पर्याप्त छ’

‘हिजो बाहिर गएको मत कांग्रेसमै फर्किएको छ, जुन मलाई जित्न पर्याप्त छ’
‘निर्वाचन क्षेत्रमा कसैले शक्तिको दुरुपयोग नगरोस्’

‘निर्वाचन क्षेत्रमा कसैले शक्तिको दुरुपयोग नगरोस्’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित