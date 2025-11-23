+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य विष्ट एमालेमा प्रवेश

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १४:३१

११ फागुन, बैतडी । नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य जनक विष्टले काङ्ग्रेस परित्याग गरि एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

आइतबार बैतडीको पुर्चौडीमा एमालेले आयोजना गरेको चुनावी सभामा कांग्रेस प्रदेश कमिटी सदस्य विष्टलाई स्वागत गरेको हो ।

विधि पद्धति बाहिर गएर महादिवेशन गरी देउवालाई गलत्याएको भन्दै विष्टले पार्टी परित्याग गरेको बताएका छन् ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सभापति देउवाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासम्म भन्न सकेनन् कसैले, अहिले विधि पद्धति बाहिर गएर नयाँ कांग्रेस बनाएका छन्, त्यो मलाई मन परेन,’ विष्टले भने ।

बैतडीमा एमालेक तर्फबाट उम्मेदवार बनेका दमोदर भण्डारीलाई जिताउन आफू लागिपर्ने उनले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘हिजो बाहिर गएको मत कांग्रेसमै फर्किएको छ, जुन मलाई जित्न पर्याप्त छ’

‘हिजो बाहिर गएको मत कांग्रेसमै फर्किएको छ, जुन मलाई जित्न पर्याप्त छ’
‘निर्वाचन क्षेत्रमा कसैले शक्तिको दुरुपयोग नगरोस्’

‘निर्वाचन क्षेत्रमा कसैले शक्तिको दुरुपयोग नगरोस्’
भूगोल बदलेका गगन र दल फेरेका अमरेशले कसरी माग्दैछन् मत ?

भूगोल बदलेका गगन र दल फेरेका अमरेशले कसरी माग्दैछन् मत ?
विश्वप्रकाशको आग्रह- कांग्रेस बदलिएर आएको छ, पहिलो दल बनाइदिनुस्

विश्वप्रकाशको आग्रह- कांग्रेस बदलिएर आएको छ, पहिलो दल बनाइदिनुस्
जेनजीका माग सम्बोधन गरेकी गरेनन् घोषणापत्रले ?

जेनजीका माग सम्बोधन गरेकी गरेनन् घोषणापत्रले ?
बागी उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने कांग्रेसको तयारी

बागी उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने कांग्रेसको तयारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित