+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनीको वित्तीय स्थिति ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते ११:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले १२ फागुनदेखि सर्वसाधारणका लागि ७५ लाख कित्ता प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलाएको छ।
  • कम्पनीको जारी पूँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न लागेको हो।
  • कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो र ४ अर्ब ११ करोड बिक्री आम्दानी गरेको थियो।

१२ फागुन, काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले आम सर्वसाधारणका लागि मंगलबारदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलाएको छ ।

यसअघि कम्पनीले प्रभावित स्थानीय, वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ ।

कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँको ७५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमध्ये म्युचुअल फन्ड, आयोजना प्रभावित स्थानीय, कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई निष्कासन गरेपछि बाँकी रहेको ४५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन हुन लागेको छ ।

यो सेयरमा फागुन १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । न्यूनतम १० तथा अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।

हाल बजारमा ४ सिमेन्ट कम्पनी सूचीकृत छन् । सर्वोत्तम, शिवम्, घोराही र सोनापुर सिमेन्ट बजारमा सूचीकृत छन् । अंकित मूल्य १ सयमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने यो एक मात्रै सिमेन्ट कम्पनी हो ।

कस्तो छ कम्पनी ?

तानसेन ब्रान्डमा ओपीसी, पीपीसी तथा पीएससी सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको यो कम्पनीले भारतमा निर्यात समेत गर्ने गरेको छ । दैनिक १ हजार ८ सय टन क्लिंकर र २ हजार २ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । नवलपरासीको सुनवलमा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा छ ।

कम्पनीको वित्तीय स्थिति मध्यम छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै २०८०/८१ मा ६ करोड ९८ लाख, २०७९/८० मा ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।

२०८१/८२ मा वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३.२४ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको बिक्री आम्दानी तथा वित्तीय लागतले नाफालाई प्रभाव पार्दै आएको देखिन्छ ।

२०८१/८२ मा ४ अर्ब ११ करोड बिक्री आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २२ करोड तथा २०७९/८० मा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिक्री आम्दानी गरेको थियो । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा वित्तीय लागत घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो लागत ५५ करोड ८४ लाख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ अन्त्यसम्म लामो अवधिको ऋण ५ अर्ब ६६ करोड रहेको छ । छोटो अवधिको ऋण ७५ करोड रुपैयाँ छ ।

नवलपरासीस्थित पाल्पा सिमेन्ट उद्योग ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ (पुनर्मूल्यांकन कोषबाहेक) ११९ रुपैयाँ छ । पुनर्मूल्यांकनसहित १३५ रुपैयाँ छ । १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

साधारण लगानी फिर्ता अवधि ६ वर्ष ८ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता अवधि ९ वर्ष १२ महिना छ । कम्पनीमा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहको रहनेछ भने ८० प्रतिशत संस्थापक समूहको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल हुन् । उनले ३६.१२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएका छन् । त्यस्तै अर्का संस्थापक विष्णुकुमार अग्रवालले पनि ३६.१२ प्रतिशत स्वामित्व लिएका छन् ।

पाल्पा सिमेन्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

साम्बाको उपचारार्थ कांग्रेसले गर्‍यो पाँच लाख सहयोग

साम्बाको उपचारार्थ कांग्रेसले गर्‍यो पाँच लाख सहयोग
अमेरिकामा श्रीमती र छोरीको हत्या गर्ने नेपालीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु

अमेरिकामा श्रीमती र छोरीको हत्या गर्ने नेपालीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु
६ दिनमा सुनको भाउ १४ हजार ४ सय बढ्यो

६ दिनमा सुनको भाउ १४ हजार ४ सय बढ्यो
प्लेटफर्म बन्द गरेर जोगिंदैन डिजिटल सार्वभौमिकता

प्लेटफर्म बन्द गरेर जोगिंदैन डिजिटल सार्वभौमिकता
इरानमाथि आक्रमणको जोखिमबारे सैन्य प्रमुखको चेतावनी ट्रम्पद्वारा अस्वीकार

इरानमाथि आक्रमणको जोखिमबारे सैन्य प्रमुखको चेतावनी ट्रम्पद्वारा अस्वीकार
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्– मानव अधिकार ‘वैश्विक सम्पत्ति’, प्रवर्द्धनमा साझा जिम्मेवारी

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्– मानव अधिकार ‘वैश्विक सम्पत्ति’, प्रवर्द्धनमा साझा जिम्मेवारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित