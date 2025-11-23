+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकामा श्रीमती र छोरीको हत्या गर्ने नेपालीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते ११:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाको भर्जिनियास्थित फेयरफ्याक्स काउन्टीमा नेपाली छत्रबहादुर थापाले आफ्ना तीन परिवार सदस्यलाई छुरा प्रहार गरी हत्या गरेका छन्।
  • प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेर संदिग्धलाई गोली हानी मारेका छन् र उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको घोषणा गरिएको छ।
  • अपार्टमेन्टभित्र एक वर्षको बच्चा सुरक्षित रहेको र बाल संरक्षण सेवाको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले बताएको छ।

१२ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित फेयरफ्याक्स काउन्टीमा आफ्नै परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरिरहेका एक नेपालीको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएको छ ।

सोमबार मान्टुआ नजिकैको एउटा अपार्टमेन्टभित्र आफ्ना तीन जना परिवारका सदस्यहरूलाई क्रुरतापूर्वक खुँडा प्रहार गर्ने एक व्यक्तिलाई फेयरफ्याक्स काउन्टीका प्रहरी अधिकारीले गोली हानी मारेका हुन् ।

नेपाली भाषाको समाचार पोर्टल खसोखास डट कमले परिवारका सदस्यहरूको हत्यामा संलग्न नेपाली छत्रबहादुर थापा रहेको उल्लेख गरेको छ । खसोखासले थापाका ३५ वर्षीय ज्वाइँ सन्तोषकुमार थापा, थापाकी श्रीमती ५१ वर्षीय बिन्दा थापा र छोरी ३१ वर्षीय ममता थापा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार, अन्दाजी ५० वर्षका ती व्यक्तिले सोमबार बिहान करिब ५ बजे पर्सिमोन ड्राइभको ३९०० ब्लकमा रहेको आफ्नो अपार्टमेन्टमा आफ्नी छोरी र श्रीमतीलाई खुँडा प्रहार गरेका थिए। उनीहरूको अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।

फेयरफ्याक्स काउन्टीका प्रहरी प्रमुख केभिन डेभिसका अनुसार, प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा ती संदिग्ध व्यक्ति आफ्ना ज्वाइँलाई खुँडा प्रहार गर्दै थिए। हतियार भुइँमा फाल्न पटक-पटक दिइएको आदेश नमानेपछि एक प्रहरी अधिकारीले गोली चलाएका थिए।

‘हाम्रा प्रहरी अधिकारीले गोली चलाउँदा (ज्वाइँको) ज्यान गइरहेको अवस्था थियो,’ डेभिसले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने।   प्रहरीका अनुसार अधिकारीहरूले तुरुन्तै ती संदिग्धलाई सीपीआर दिएका थिए, तर घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको घोषणा गरियो।

अपार्टमेन्टभित्र एक वर्षको बच्चा पनि रहेको तर उसलाई कुनै चोटपटक नलागेको डेभिसले बताए।   ‘ज्वाइँ बाहिर कारबाट हिउँ पन्छाइरहेका थिए, त्यतिबेला अपार्टमेन्टभित्र होहल्ला सुनेपछि उनले ९११ मा फोन गरे र आफ्नो कोठामा फर्किए,’ डेभिसले भने।

नजिकैको भवनमा रहेका अर्का एक व्यक्तिले पनि घरेलु विवादको होहल्ला सुनेर ९११ मा फोन गरेका थिए।  संदिग्धका ज्वाइँले ‘आफ्ना ससुराले आफ्नै परिवारलाई निर्ममतापूर्वक काटिरहेको कल्पना नै गर्न नसकिने दृश्य’ देखे।

ती व्यक्तिले आफ्ना ससुराले १० इन्च लामो ‘मासु काट्ने हतियार’ जस्तो देखिने घुमाउरो खुँडाले सासूलाई प्रहार गरिरहेको देखेका थिए, त्यसपछि ससुराले उनीमाथि पनि त्यही खुँडा प्रहार गरेका थिए।

फेयरफ्याक्स काउन्टीमा भएको घातक खुँडा प्रहारमा प्रहरीले १० इन्च लामो मासु काट्ने हतियारजस्तो देखिने घुमाउरो खुँडा प्रयोग भएको बताएको छ।

‘उसले केही होहल्ला सुन्छ र हतार-हतार अपार्टमेन्टमा फर्कन्छ र त्यहाँ श्रीमती र सासूलाई खुँडा प्रहार गरिएको रगत लतपतिएको दृश्यको सामना गर्छ,’ फेयरफ्याक्स काउन्टीका प्रहरी प्रमुख केभिन डेभिसले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

घरभित्र रहेको बच्चालाई बाल संरक्षण सेवाको जिम्मा लगाइएको छ।   प्रहरीले उक्त घरमा यसअघि घरेलु हिंसा वा प्रहरीलाई बोलाइएको कुनै रेकर्ड नभएको तर त्यसबारे अनुसन्धान गरिने बताएको छ।

‘उनीहरूको जीवनमा के कस्तो अशान्ति वा द्वन्द्व चलिरहेको थियो भन्ने हामीलाई अझै थाहा छैन, तर कसैलाई आफ्नै परिवारको यसरी हत्या गर्न कुन कुराले बाध्य तुल्यायो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ,’ प्रमुख डेभिसले भने।

कार्यकारी कमान्ड टोलीले हेरिसकेको बडी-वर्न क्यामेरा (प्रहरीको शरीरमा जडान गरिने क्यामेरा) फुटेजमा अधिकारीले थप मानवीय क्षति रोक्न बल प्रयोग गरेर प्रोटोकलको पालना गरेको देखिएको डेभिसले बताए।

(स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा)

अपराध भर्जिनिया हत्या
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिरहामा स्रोत नखुलेको १४ लाखसहित एक जना पक्राउ

सिरहामा स्रोत नखुलेको १४ लाखसहित एक जना पक्राउ
अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक युवती पक्राउ

अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक युवती पक्राउ
सबइन्जिनियर यादव हत्या घटना : छानबिनको माग राखेर कर्मचारीले गरे पेनडाउन  

सबइन्जिनियर यादव हत्या घटना : छानबिनको माग राखेर कर्मचारीले गरे पेनडाउन  
दार्चुलामा वृद्धाको हत्या गरी गहना लुटपाट गरेका २ जना पक्राउ

दार्चुलामा वृद्धाको हत्या गरी गहना लुटपाट गरेका २ जना पक्राउ
ललितपुरमा ८३ वर्षीय वृद्ध हत्या घटनामा ३ भारतीयविरुद्ध मुद्दा दर्ता

ललितपुरमा ८३ वर्षीय वृद्ध हत्या घटनामा ३ भारतीयविरुद्ध मुद्दा दर्ता
ससुराली पुगेर पत्नीको ज्यान लिए, पछि आफैंलाई सिध्याए

ससुराली पुगेर पत्नीको ज्यान लिए, पछि आफैंलाई सिध्याए

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित