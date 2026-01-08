ससुराली पुगेर पत्नीको ज्यान लिए, पछि आफैंलाई सिध्याए

२० माघ, विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिका–५ मा एक युवकले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । श्रीमतीपछि आफैंमाथि पनि चक्कु प्रहार गरेका उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मंगलबार बिहान करिब २:४५ बजे रंगेली–५ धनपट्टीमा यो घटना भएको हो ।
मोरङ प्रहरीका डीएसपी लीलाराज लामिछानेका अनुसार रंगेली–५ बहुवनका २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डल ससुराली घर गएका थिए । त्यहाँ उनले २१ वर्षीया पत्नी अम्बिकाकुमारी मण्डलमाथि चक्कु प्रहार गरेका थिए ।
श्रीमतीको मृत्यु भएलगत्तै मुकेशले सोही चक्कुले आफ्नै घाँटीमा प्रहार गरेका थिए । मुकेशको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
