जापान जाने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन दूतावासलाई आग्रह

- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरेको छ।
- संघको टोलीले जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलनमा सहभागी हुँदै मागपत्र प्रमाणीकरण ढिलाइका कारण उत्पन्न समस्याबारे छलफल गरेको महासचिव बस्नेतले बताए।
- कार्यबाहक राजदूत पौडेलले नेपाली जनसंख्या तीन लाख नजिक पुगे पनि दूतावासमा जनशक्ति वृद्धि नभएको र सेवा दिन कठिन भएको स्पष्ट पारे।
१२ फागुन, काठमाडौं । व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिमण्डलले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल र छरितो बनाउन आग्रह गरेको हो ।
दोस्रो जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलनमा सहभागी हुन टोकियो पुगेको संघको टोलीले सोमबार कार्यबाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलसँग भेटवार्ता गर्दै सम्मेलनको तयारीका साथै लामो समयदेखि समाधान नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण ढिलाइका कारण, उत्पन्न समस्याबारे छलफल गरेको संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
जापानमा नेपाली कामदारका लागि आकर्षक पारिश्रमिकसहित पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध भएपनि मागपत्र समयमै प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नेपालीले राम्रो अवसर गुमाइरहेको महासचिव बस्नेतले बताए । यो विषयमा दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी समग्र व्यवसायीको तर्फबाट श्रमिकका समस्या साथै व्यवसायीका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । जसमा मागपत्र प्रमाणीकरणका विषयवस्तु उठाएका छौँ,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘विशेष गरी अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरेर छिटो, छरितो र भरपर्दो तरिकाले मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा यदाकदा समस्या रहेमा पनि त्यसलाई सुधार गरेर लिएर जाने कुरा भयो ।’
जवाफमा कार्यबाहक राजदूत पौडेलले सीमित जनशक्तिका कारण अपेक्षाअनुसार सेवा दिन कठिन भइरहेको बताए ।
उनले विगतमा जापानमा करिब एक हजार नेपाली हुँदा दूतावासमा तीन जनाको दरबन्दी रहेकामा अहिले नेपालीको संख्या तीन लाख नजिक पुगिसक्दा पनि जनशक्ति वृद्धि नभएको उल्लेख गरे । थप जिम्मेवारीका बीच सेवा प्रवाहमा चुनौती आएको उनले स्पष्ट पारे ।
