+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माझीटारमा चुनावी चहलपहल, तर भरोसाको खडेरी

६६ वर्षीय जसबहादुर माझी भन्छन्, ‘भोट त दिनैपर्ला तर भोटले हाम्रो जीवन बदलिन्छ भन्ने आश छैन ।’

0Comments
Shares
गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८२ फागुन १५ गते १९:५६

१५ फागुन, माझीटार (पाँचथर) । तमोर र हेवा खोला जोडिने आसपासको माझीटार क्षेत्रमा पनि यतिबेला चुनावी गतिविधिले छोएको छ ।

विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरु पालैपालो भोट माग्न आइरहेका छन् । तर बस्तीका माझी समुदायको अनुहारमा चुनावी उत्साहभन्दा बढी सन्देह देखिन्छ ।

६६ वर्षीय जसबहादुर माझी भन्छन्, ‘माछा खान आउँछन्, घुम्न आउँछन्, भोट माग्छन् तर हाम्रो अवस्था के छ भनेर कसैले सोध्दैन ।’ उनको यो भनाइमा गुनासो मात्र होइन, वर्षौंदेखिको उपेक्षाको अनुभूति मिसिएको छ ।

तमोर र हेवा खोला नजिकै भए पनि माझी समुदायले जोत्ने खेतमा पानी पुर्‍याउने कुलो छैन । माझीहरु साहुका खेत जोतेर परिवार पाल्छन् ।

वर्षामा हेवा खोलाको बाढीले साहुका खेतबारी बगायो । माझीले पसिना बगाउने जग्गा गुमाए ।

बाँकी बचेका खेतबारीमा सिंचाइ सुविधा छैन । विगतमा जस्तो माछा मारेर मात्रै गुजारा चलाउने अवस्था पनि छैन ।

हाल मजदुरी गरेर जीवन चलाउँदै आएका माझीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । ‘जग्गा हाम्रो होइन, साहुकै कमाएका छौं । धेरै जमिन बाढीले लग्यो । बचेकोमा पनि सिँचाइ छैन,’ जसबहादुर भन्छन्, ‘सिँचाइको काम पनि कसैले गरिदिएन ।’

६६ वर्षीय जसबहादुर माझी

पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ र हिलिहाङ गाउँपालिका–७ मा फैलिएको माझी बस्तीमा थोरै मात्र जग्गा माझीहरूको नाममा छ । अधिकांश परिवारले अरूकै जमिन कमाएर गुजारा चलाइरहेका छन् ।

माझी समुदायको परम्परागत पेशा डुंगा चलाउने थियो । तर वर्षौंदेखि त्यो बन्द छ । सीमित रूपमा माछा मार्ने काम भए पनि त्यसले घर धान्न पुग्दैन । त्यसैले दैनिक ज्याला मजदुरी नै जीवन जिउने मुख्य आधार बनेको छ ।

माझी उत्थान संघ पाँचथरका अध्यक्ष तथा स्थानीय बासिन्दा राम बहादुर माझी स्वयं वडा सदस्य छन् । उनी भन्छन्, ‘सानो सिँचाइ कुलोको माग पनि पूरा भएन । मोटर चलाएर पानी ल्याउने योजना बनाउँदा पनि विश्वास गरिएन ।’

राम बहादुर माझी

बस्तीमा ४० घर छन् र ५६ मतदाता । तर आफूहरुले भोग्दै आएको समस्याप्रति कसैले चासो नदिएको गुनासो उनीहरुबाट सुनिन्छ ।

माझीटारलाई तमोर करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको छ । सडक पुगेपछि चहलपहल बढेको छ । तर आर्थिक रूपमा कमजोर माझीहरू नयाँ अवसर समात्न सकेका छैनन् । बरु बाहिरबाट आएका व्यवसायीले यहाँ पसल र साना उद्योग थालेका छन् ।

चन्द्रकुमारी माझीलाई रोजगारीको अवसर र सिँचाइ सुविधा भए जीवन धान्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । ‘साहुको खेत बगाएको देखिहाल्नु भयो । खेतीपाती छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नेताहरूले रोजगारी र सिंचाइ सुविधाको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’

सदरमुकाम फिदिमबाट करिब १० किलोमिटर टाढाको यो बस्तीमा सडक, खोला र चुनावी भीड त पुगेका छन् । तर माझीहरू आधारभूत सुविधाबाट अझै टाढा छन् ।

उनीहरू भोट दिन्छन्, लोकतन्त्रको प्रक्रिया पूरा गर्छन् । तर उनीहरूलाई चुनाव जितेर जाने नेताहरुले आफूहरुका लागि केही गरिदेलान् भन्ने आश भने कम छ ।

जसबहादुर माझी भन्छन्, ‘भोट त दिनैपर्ला तर भोटले हाम्रो जीवन बदलिन्छ भन्ने आश छैन ।’

 

पाँचथर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ माझीटार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तमोर कोरिडोरको जस लिन उम्मेदवारहरूको हानथाप, अधुरा पुलको बेवास्ता

तमोर कोरिडोरको जस लिन उम्मेदवारहरूको हानथाप, अधुरा पुलको बेवास्ता
पाँचथरमा फेरियो चुनाव प्रचार शैली : फेसबुक-टिकटक चलाउने, प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने

पाँचथरमा फेरियो चुनाव प्रचार शैली : फेसबुक-टिकटक चलाउने, प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने
माथि-माथि पान्थरैमा …(तस्वीरहरू)

माथि-माथि पान्थरैमा …(तस्वीरहरू)
नयाँ उम्मेदवारको लहरले रोचक बन्दैछ पाँचथरको चुनाव

नयाँ उम्मेदवारको लहरले रोचक बन्दैछ पाँचथरको चुनाव
पाँचथरमा ५५ कार्टुन मदिरासहित एक जना पक्राउ

पाँचथरमा ५५ कार्टुन मदिरासहित एक जना पक्राउ
प्रतिनिधिसभा चुनाव : पाँचथरमा १५ जनाको उम्मेदवारी

प्रतिनिधिसभा चुनाव : पाँचथरमा १५ जनाको उम्मेदवारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित