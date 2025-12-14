पाँचथरमा ५५ कार्टुन मदिरासहित एक जना पक्राउ

८ माघ, पाँचथर । पाँचथरमा ठूलो परिणामको मदिरासहित एक जना पक्राउ परेका छन् ।
भारतबाट ल्याएको ५५ कार्टुन मदिरासहित हिलिहाङ गाउँपालिका-२ का शंकर प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले सिक्कमे कञ्चन १८ कार्टुन, टाइगर -३३ कार्टुन, सिक्किमे गोल्ड ४ कार्टुन बरामद गरेको जनाएको छ । यो मदिरा अवैध भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका डीएसपी अनिश कर्णका अनुसार कार्टुनमा रहेको ६६० बोतल मदिरासहित शंकरलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय झापा बुझाइएको छ ।
काठमाडौंबाट ताप्लेजुङतर्फ गइरहेको बसमा लुकाएर लैजाँदै गरेको मदिरा विशेष सूचनाका आधारमा फिदिमको जोरसालमा पक्राउ गरिएको कर्णले बताए ।
