+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा चुनाव : पाँचथरमा १५ जनाको उम्मेदवारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १८:५५

६ माघ, पाँचथर । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाँचथरमा विभिन्न दलका १५ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुमार मास्केका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारी भने परेको छैन ।

२०७९ को निर्वाचनभन्दा २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या पनि घटेको छ । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा १८ जना चुनावी मैदानमा थिए ।

यो पल्ट नेपाली कांग्रेसबाट नरेन्द्रकुमार केरुङ, नेकपा (एमाले)बाट अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट हर्क नेम्बाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट महेन्द्र विक्रम थाम्सुहाङको उम्मेदवारी परेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट तेजकुमार कुरुम्बाङ, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट प्रकाश काफ्ले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट लक्षुमन तामाङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बाट विजय नेम्बाङ, मंगोलनेसनल अर्गनाइजेसनबाट रामकुमार तुम्रोक, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट भानुभक्त फियाकको उम्मेदवारी परेको छ ।

यसैगरी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीबाट नरेन्द्रप्रसाद कुरुम्बाङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट मचिन्द्रप्रसाद बेघा, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट टेकबहादुर सुब्बा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबाट मित्र लिङदेन र श्रम संस्कृति पार्टीबाट हस्तराज शेर्माले मनोनयन दर्ता गराएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

पाँचथर प्रतिनिधिसभा चुनाव मनोनयन दर्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित