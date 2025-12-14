+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नयाँ उम्मेदवारको लहरले रोचक बन्दैछ पाँचथरको चुनाव

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा यहाँ नयाँ उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन् ।

0Comments
Shares
गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८२ माघ १३ गते १८:५३

१३ माघ, पाँचथर । पाँचथरमा फागुन २१ को निर्वाचन केन्द्रित चहलपहल बाक्लिँदो छ । विगतमा स्थापित प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँगै नयाँ दलहरू उत्तिकै चुनाव केन्द्रित बनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका लागि अधिकांश उम्मेदवार नयाँ छन् । यसपल्ट पाँचथरमा प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ नतिजा निस्किदै छ । २०७४ र २०७९ का प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका भिष्मराज आङ्देम्बे र एमालेका वसन्तकुमार नेम्बाङ चुनावी मैदानमा छैनन् ।

आङ्देम्बे समानुपातिकमा छन् भने नेम्बाङको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उम्मेदवार बनेका छैनन् । काग्रेसबाट नरेन्द्रकुमार केरुङ र नेकपा एमालेबाट अइन्द्र सुन्दर नेम्बाङ नयाँ उम्मेदवार हुन् । प्रदेश सभा निर्वाचनमा पराजित दुवैजनाका लागि यो पल्ट नयाँ प्रतिस्पर्धा हो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार हर्क नेम्बाङको संसदीय मोर्चाको पहिलो प्रतिस्पर्धा हो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०७४ मा बाम गठबन्धनमार्फत वसन्तलाई सहयोग गरेको थियो भने २०७९ मा कांग्रेसका आङ्देम्बेलाई। योपटक नेकपाले आफ्नै उम्मेदवार हर्कबहादुरलाई उतारेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एमाले पृष्ठभुमी भएका महेन्द्र विक्रम थामसुहाङ चुनावी मैदानमा उतारेको छ ।वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) यहाँ आएर राजनीतिक गर्मी बढाइदिएर फर्किए ।

यस्तै, श्रमशक्ति पार्टीका हस्तराज शेर्मा, परिवर्तन पार्टीका टेकबहादुर सुब्बा चुनावी मैदानमा छन् । यी नयाँ दलले बनाउने माहोल र प्राप्त गर्ने मतले नतिजालाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

राप्रपाका तेजकुमार कुरुम्बाङ, जनता समाजवादी पार्टीका मचिन्द्र बेघा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका भानुभक्त फियाक, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका मित्र लिङदेन, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका रामकुमार तुम्रोक, नेकपा (माओवादी)का विजय नेम्बाङ, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रकाश काफ्ले चुनावी मैदानमा छन् ।

योपल्ट मजदुर किसान पार्टीले पनि पाँचथरमा उम्मेदवार उठाएको छ । लक्षुमन तामाङलाई यो पार्टीले उम्मेदवार बनाएको हो ।

६० वटा वडा तथा ठूलो भूगोल भएकाले उम्मेदवारलाई भ्याइ-नभ्याइ छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुमार मास्केले जानकारी दिए ।

पाँचथरमा १ लाख ४३ लाख ४ सय ८ मतदाता रहेका छन् । १ सय २ मतदान स्थालमा १ सय ७९ मतदान केन्द्र रहेको छन् । यीमध्ये २९ अति संवेदनशील, ६६ संवेदनशील र ७ सामान्य मतदान स्थल रहेका छन् ।

 

निर्वाचन पाँचथर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित