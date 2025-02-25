News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ फागुन, काठमाडौं । जय ट्रफी क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेल एक महिना पछाडि धकेलिएको छ ।
यसअघि फागुन १७-१९ का लागि तय भएको फाइनल खेल आसन्न आम चुनाव तथा त्यसपछि हुने लिग २ सिरिजका कारण सारिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जनाएको छ ।
‘चुनावका कारण सारिएको हो, चुनावपछि लिग २ का खेलहरू छन् । त्यसकारण एक महिना सरेको हो’ क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले अनलाइनखबरसँग भने ।
फाइनल खेल अब चैत २१ देखि २३ सम्म हुनेछ । दुईदिवसीय प्रतियोगिता जय ट्रफीको फाइनल खेल तीन दिनको हुने प्रावधान छ ।
उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब खेल्नेछन् ।
