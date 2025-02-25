आईपीएल क्रिकेट दुई दिन ढिला सुरु हुने, तालिकाबारे आगामी साता छलफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ फागुन, काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट २०२६ यसअघि तोकिएकोभन्दा दुई दिन ढिला सुरु हुने भएको छ ।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ले यसअघि मार्च २६ बाट प्रतियोगिता सुरु गर्ने जानकारी फ्रेन्चाइजहरूलाई दिएको भए पनि अब मार्च २८ बाट सुरु गर्ने आन्तरिक निर्णय गरेको समाचार संस्था क्रिकइन्फोमा उल्लेख छ । फाइनल भने मे ३१ मा हुनेछ ।
आईपीएल गभर्निङ काउन्सिलले आगामी साता बस्ने बैठकमा तालिका सार्वजनिक गर्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । आसाम, पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुमा हुने प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा नभएकाले तालिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो ।
कोलकाता र चेन्नई क्रमशः कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) र चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का घरेलु मैदान हुन् भने गुवाहाटी राजस्थान रोयल्स (आरआर) को दोस्रो घरेलु मैदान हो ।
यसअघि सन् २००९, २०१४, २०१९ र २०२४ मा आम निर्वाचन हुँदा आईपीएलको तालिका दुई चरणमा सार्वजनिक गरिएको थियो । यसपटक पनि त्यही मोडेल अपनाउने वा निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरेपछि मात्र पूर्ण तालिका सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे काउन्सिलले निर्णय गर्नेछ ।
उद्घाटन खेल साविक विजेता रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु (आरसीबी) ले खेल्ने भएकाले खेल कहाँ आयोजना गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । गत वर्ष बेङ्गलुरुको एम चिन्नास्वामी रंगशालामा आरसीबीको उपाधि उत्सवका क्रममा भागदौड मच्चिँदा ११ दर्शकको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि आरसीबीले कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघसँग आफ्ना सात घरेलु खेल सोही मैदानमा खेल्ने वा अन्यत्र सार्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
आरसीबीले वैकल्पिक मैदानका रूपमा नवी मुम्बई, रायपुर र पुणेलाई छनोट गरेको जनाएको छ ।
