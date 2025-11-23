इरानभर २०० बढी मारिए, एक विद्यालयमा मिसाइल खस्दा १०८ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रुपमा दक्षिणी इरानको एक विद्यालयमा गरेको आक्रमणबाट कम्तीमा १०८ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
इरानभर भएका हवाई आक्रमणमा भने कम्तीमा २०१ जनाको मृत्यु र ७४७ जना घाइते भएको तथ्यांक छ ।
राष्ट्रपति मोसुद पेजेस्कियानले विद्यालयमा भएको आक्रमणलाई ‘जंगली कार्य’ र ‘आक्रमणकारीहरूले गरेका असंख्य अपराधहरूको इतिहासमा अर्को कालो पाना’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
इजरायल र अमेरिकाबाट भने विद्यालयमा आक्रमण भएको विषय पुष्टि भएको छैन । उक्त विद्यालय इरानको इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को क्याम्पबाट करिब ६०० मिटर नजिकै पर्दछ । आईआरजीसी क्याम्प इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणको निशाना बनेको थियो ।
एक अधिकारीका अनुसार होर्मोजगान प्रान्तको मिनाब सहरस्थित उक्त विद्यालयमाथि तीनवटा मिसाइल खसेका थिए ।
जेनेभामा रहेका रेडक्रस र रेड क्रिसेन्टका अधिकारीहरूले घटनापछि विद्यालयतर्फ उद्धार टोली परिचालन गरिएको बताएका छन् ।
बीबीसीले विस्फोटपछिको अवस्थासम्बन्धी केही भिडियो क्लिपहरू प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ, जसमा एक भवनबाट धुवाँ उडिरहेको, वरिपरि मानिसहरूको भीड लागेको र चिच्याइरहेको सुनिन्छ ।
तर मृतकको संख्या स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न भने नसकेको बीबीसीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्राय: इरानमा भिसा नदिइने भएकाले त्यहाँ तथ्य संकलन गर्न कठिन हुने गर्दछ ।
घटनापछि इरानी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
विदेशमा बस्ने र इरानमाथि सैनिक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने एक इरानीले लेखेका छन्, ‘यस युद्धका पहिलो पीडित मिनाबका ४० बालिकाहरू हुन्, जो मिसाइल आक्रमणमा परे । के तपाईंहरूले समर्थन गरेको युद्ध यही हो ?’
तर इरानी शासनप्रति गहिरो अविश्वास रहेकाले धेरैलाई सरकारी विवरण स्वीकार गर्न गाह्रो भएको छ, र केहीले सीधै शासनलाई नै दोष दिएका छन् ।
एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘यदि शासनले विद्यालयलाई प्रत्यक्ष रूपमा निशाना नबनाएको भए पनि, मिनाबमा बालबालिकाको मृत्युको जिम्मेवारी इस्लामिक गणतन्त्रकै हो ।’
‘जनतासँग आश्रयस्थल छैन, इन्टरनेट काटिएको छ, फोन सेवा बन्द छ र बालबालिकालाई विद्यालय नजान चेतावनीसमेत दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा घरमै बस्नुपर्थ्यो,’ उनले लेखेका छन् ।
यो विद्यालयको त्रासदी अमेरिका र इजरायलले शनिबारभर इरानका विभिन्न सहरमा लगातार हवाई आक्रमण गरिरहेका बेला भएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रारम्भिक आक्रमणमै इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनी र उनका धेरै वरिष्ठ कमाण्डरहरू मारिएको दाबी गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4