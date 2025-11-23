इरानको दाबी– सर्वोच्च नेता खामेनी ‘सुरक्षित र स्वस्थ’ छन्

१७ फागुन, काठमाडौं । इरानले इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणमा परेका आफ्ना सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ ।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले एनबीसी समाचार संस्थासँगको कुराकानीका क्रममा आफ्ना नेता सुरक्षित र स्वस्थ रहेको दाबी गरेका हुन् ।
इजरायलका सञ्चारमाध्यमहरूले भने उनको मृत्यु भइसकेको संकेतसहितका खबरहरू प्रकाशन गरेको थियो ।
तर, सरकारी मिडियासँग कुराकानी गर्दै विदेशमन्त्री अराघचीले भनेका छन्, ‘जहाँसम्म मलाई जानकारी छ, खामेनी जिउँदो छन् ।’
सबै उच्च तहका अधिकारीहरू सुरक्षित रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
उता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने धेरैभन्दा धेरै इरानी उच्च नेतृत्व मारिएको बताएका छन् ।
इजरायलीतर्फबाट खामेनीको मृत्यु भएको अनुमान लगाउने काम हुँदा इरानी अधिकारीहरूले उनी जीवित रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
–अलजजिरा
