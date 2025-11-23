सुन तोलामा २५ सय बढ्यो, चाँदी घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली बजारमा सुनको भाउ मंगलबार तोलामा २ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेर ३ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- सोमबार सुनको भाउ तोलामा ५ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको थियो।
- चाँदीको भाउ मंगलबार तोलामा २ सय ५ रुपैयाँले घटेर ५ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ मंगलबार पनि उकालो लागेको छ ।
सोमबार तोलामा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेको सुन आज मंगलबार पनि २ हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुन प्रतितोला ३ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
हिजो सोमबार सुन तोलामा ३ लाख २६ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यसैगरी मंगलबार चाँदी भने घटेको छ । हिजो सोमबार ३५ रुपैयाँ बढेको चाँदी आज २ सय ५ रुपैयाँले घटेको छ ।
अघिल्लो दिन तोलामा ६ हजार २० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ५ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कायम छ ।
