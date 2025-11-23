+
निर्वाचन बिदामा पनि सर्वोच्च खुला रहने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइ हुने

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदा अवसरमा समेत सर्वोच्च खुला रहेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १४:३७

१९ फागुन, काठमाडौं । लगातार केही दिन सार्वजनिक बिदा भएपनि सर्वोच्च अदालत भने खुला रहने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदा अवसरमा समेत सर्वोच्च खुला रहेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाकाअनुसार यही फागुन २० गतेदेखि २३ गतेसम्म तथा २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहनेछ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको समयमा उपस्थित भई प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । –रासस

निर्वाचन बिदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालत सार्वजनिक बिदा
