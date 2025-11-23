बेलायतले भन्यो : चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संयुक्त अधिराज्य बेलायतले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएको छ।
- काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावासले मार्च ५ को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
१९ फागुन, काठमाडौं । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावासले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्च ५ (फागुन २१) को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4