‘तुम्बाड २’ मा जोडिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी

- भारतीय हरर फिल्म ‘तुम्बाड’ को सिक्वेल ‘तुम्बाड २’ मा नवाजुद्दीन सिद्दीकीको प्रवेश भएको निर्माता जन्तीलाल गडाले औपचारिक पुष्टि गरेका छन्।
- नवाजुद्दीनले ‘तुम्बाड २’ मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र उनको पात्रले फिल्मको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई गहिरो बनाउने बताइएको छ।
- निर्माता सोहम शाहले नवाजुद्दीनको सहभागिताले फिल्मको भावनात्मक आयामलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मुम्बई । प्रसिद्ध भारतीय हरर फिल्म ‘तुम्बाड’ को सिक्वेल ‘तुम्बाड २’ मा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखिने भएका छन् । निर्माताले फिल्ममा उनको प्रवेश भएको औपचारिक पुष्टि गरेका छन् । यो घोषणासँगै दर्शकको उत्साह झन् बढेको छ ।
लेयर्ड र इन्टेन्स अभिनयका लागि चिनिने नवाजुद्दीनको यो युनिभर्समा जोडिनु ठूलो क्रिएटिभ निर्णयका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, उनले निर्वाह गर्ने पात्रबारे विस्तृत अहिले गोप्य राखिएको छ । स्रोतका अनुसार उनी कथामा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहनेछन् ।
उनको पात्रले फिल्मको मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक पक्षलाई अझ गहिरो बनाउने बताइएको छ । साथै, यसले दर्शकका नैतिक प्रश्नहरूलाई पनि चुनौती दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सिद्दीकीले भनेका छन्, ‘म ‘तुम्बाड’ को मौलिकता र त्यसको डार्क वातावरणको सधैं प्रशंसक रहँदै आएको छु । जब सोहम शाहले सिक्वेलको भिजन सुनाउनुभयो, कथा तुरुन्तै मलाई आकर्षित गर्यो । यो निकै इम्मर्सिभ र प्यासनले भरिएको प्रोजेक्ट हो, जसको हिस्सा बन्न पाउँदा म उत्साहित छु ।’
शाहले यो फ्रेन्चाइजलाई अभिनेता र निर्माता दुवै रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । उनले भनेका छन् कि नवाजजस्ता शक्तिशाली कलाकारको सहभागिताले फिल्मको भावनात्मक आयामलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ । उनका अनुसार नवाज प्रत्येक पात्रमा सच्चाइ र गहिरो समर्पण लिएर आउँछन् ।
‘तुम्बाड २’ मा उनको भूमिकाले कथालाई अझ गहिरो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
फिल्मलाई पेन स्टुडियोजको साथ पनि प्राप्त भएको छ । निर्माता जन्तीलाल गडाले स्टुडियो सधैं उत्कृष्ट कन्टेन्टप्रति प्रतिबद्ध रहेको र ‘तुम्बाड २’ लाई ठूलो सिनेम्याटिक स्तरमा प्रस्तुत गरिने बताएका छन् ।
पेन स्टुडियोजले ‘कहानी’, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ र ‘आरआरआर’ जस्ता फिल्ममार्फत बलियो पहिचान बनाएको छ । छायांकन चाँडै सुरु हुने तयारीमा रहेको ‘तुम्बाड २’ अहिले वर्षकै बहुप्रतिक्षित फिल्ममध्ये एक बनेको छ । नवाजुद्दीनको इन्ट्रीपछि यो सिक्वेल पहिलेभन्दा अझ डराउन दिने, गहिरो र सम्झनलायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
