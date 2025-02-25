टी-२० विश्वकप २०२६ : यस्तो छ नेपालले पाउने‌ पुरस्कार रकम

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी पुरुष टी-२० विश्वकप २०२६ मा नेपालले समूह चरणबाट बाहिरिए पनि कूल २ लाख ५६ हजार १५४ अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउनेछ।
- नेपालले सहभागिता, अन्तिम पोजिसन र खेल जितेबापत क्रमशः १ लाख १२ हजार ५००, १ लाख १२ हजार ५०० र ३१ हजार १५४ अमेरिकी डलर बोनस पाउनेछ।
- विश्वकपको सेमिफाइनलमा दक्षिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्ड तथा भारत र इंग्ल्यान्डबीच फाइनल प्रवेशका लागि खेल हुँदैछ।
२० फागुन, काठमाडौं । आईसीसी पुरुष टी-२० विश्वकप २०२६ को समूह चरणबाट बाहिरिएको भएपनि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आकर्षक पुरस्कार रकम प्राप्त गर्नेछ।
प्रतियोगिताको नियमानुसार नेपालले सहभागिता, अन्तिम पोजिसन र खेल जितेबापतको बोनस रकम पाउनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले सार्वजनिक गरेको वर्गीकरणअनुसार नेपालले कूल २ लाख ५६ हजार १५४ अमेरिकी डलर पुरस्कार स्वरूप प्राप्त गर्नेछ।
हरेक सहभागी टोलीले पाउने सहभागिताबापतको १ लाख १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर नेपालले प्राप्त गर्नेछ । सुपर ८ मा प्रवेश गर्न नसकेको नेपाली टोलीको अन्तिम पोजिसन १३औं देखि २०औंभित्र पर्ने हुनाले त्यसबापतको १ लाख १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर पनि नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।
यस्तै नेपालले समूह चरणमा एक खेल जितेकाले थप ३१ हजार १५४ डलर बोनस पाउनेछ। यसरी नेपालले कूल २ लाख ५६ हजार १५४ अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ ।
विश्वकपको विजेता टोलीले उपाधिको मात्रै २३ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने त्यसमा सहभागिताको १ लाख १२ हजार ५०० अनि प्रत्येक खेल जितेबापतको रकम पनि थपिनेछ ।
विश्वकपको सेमिफाइनल आजदेखि हुँदैछ जहाँ फाइनल प्रवेशका लागि दक्षिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्ड तथा भारत र इंग्ल्यान्ड खेल्ने छन् ।
