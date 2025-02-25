प्रिमियर लिग : पूछारको वल्भ्ससँग लिभरपुल पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२० फागुन, काठमाडौं । प्रिमियर लिगको अंकतालिकामा पूछारमा रहेको वल्भ्सले लिभरपुललाई २-१ ले पराजित गरेको छ ।
ब्रजिलियन फरवार्ड आन्द्रेले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइममा निर्णायक गोल गरेपछि वल्भ्सले जित निकाल्दै ३ अंक जोडेको हो ।
पूछारको वल्भ्सको यो जितपछि ३० खेलबाट १६ अंक पुगेको छ । लिभरपुलको भने २९ खेलबाट ४८ अंक छ र पाँचौ स्थानमै छ ।
यस हारले लिभरपुलका लागि अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिग छनोटमा हुने अभियानमा धक्का लागेको छ ।
वल्भ्सको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा सबै गोल खेलको अन्त्यतिर भएको थियो । जहाँ रोड्रिगो गोमेसको ७८औं मिनेटमा गोल गर्दै वल्भ्सलाई अग्रता दिलाएका थिए । लिभरपुलका मोहमद सालाहले ८३औं मिनेटमा गोल फर्काएर खेल बराबरीमा ल्याए ।
तर आन्द्रेले इन्जुरी टाइमको चौथो मिनेटमा निर्णायक गोल गर्दै वल्भ्सलाई जित दिलाए ।
लिगकै अन्य खेलमा एभरटनले बर्नलीलाई २–०, सन्डरल्यान्डले लिड्स युनाइटेडलाई १–० ले पराजित गर्दा बर्नमाउथ र ब्रेन्टफोर्डले गोलरहित बराबरी खेले ।
