+
English edition
रिपोर्ट :

अक्षम एन्फा नेतृत्व

२०८२ फागुन १९ गते २०:४२ २०८२ फागुन १९ गते २०:४२

रिखिराम जिसी

Shares

कार्यकाल लम्ब्याउन विधान विपरीत पुरानै भोटर मार्फत ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्दैछ एन्फा नेतृत्व

रिखिराम जिसी

Shares
अक्षम एन्फा नेतृत्व

१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ ले उपचारका लागि सार्वजनिक रुपमा आर्थिक सहयोगको अपिल गरेपछि एन्फाले हतारहतारमा विज्ञप्ति निकाल्यो ।

साम्बाले नेपाली फुटबलको सर्वाेच्च निकाय एन्फाबाट आफ्नो उपचारका लागि सहयोग नभएको उल्लेख गरेकी थिइन् । आफ्नो गल्ती लुकाउन एन्फाले त्यसको केहीबेरमै विज्ञप्ति जारी गरेर उपचारका लागि आफूहरुले सबै प्रयास र पहलहरु गरेको दाबी गर्‍यो ।

कतिसम्म भने कतार फुटबल संघसँग पटकपटक आवश्यक पहल तथा ताकेता गरिरहेको जिकिर गर्न समेत भ्यायो ।

व्यावसायिक क्लब फुटबलमा कुनै पनि खेलाडी घाइते भए उपचारको जिम्मा क्लबकै रहने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको भन्दै एन्फा साम्बाको उपचारबाट पन्छिन पनि खोज्यो ।

साम्बाले यसअघि पनि कतारमै घुँडाको शल्यक्रिया गराएकी थिइन् । तत्कालीन समयका एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको पहलमा कतार फुटबल संघले साम्बाको उपचार नि:शुल्क गरेको थियो ।

तर, यसपटक भने हालको एन्फाले पहल नगरेपछि साम्बाले सहयोगका लागि सार्वजनिक रुपमा अपिल गर्न बाध्य भइन् । त्यसपछि भने एन्फाले हतारहतार साम्बाको उपचारका लागि समन्वय गरिरहेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । जसको सार्वजनिक रुपमा चर्काे आलोचना भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

साम्बाले देशलाई धेरै दिइन्, सरकारले दिएन उपचार

साम्बाले नेपाली फुटबलको दर्दनाक अवस्था देखाएको एन्फाका पूर्वअध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पालामा कतारसँगको सहकार्यमा ६ खेलाडीको उपचार गरेका थियौं । त्यो सम्झौता गरेर उपचार गर्नुपर्नेमा एन्फा पन्छिने काम गरेको छ । साम्बाले फुटबलको दर्दनाक अवस्था देखाएको हो ।’

यो मात्र होइन, २०७९ को असारमा निर्वाचित भएको पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्व लगातार विवादको भुमरीमा पर्दै आएको छ । निर्वाचित भएको ३ वर्षभन्दा बढी भएको नेतृत्वले नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता ‘ए’ डिभिजन लिग गर्न नसकेको ३ वर्ष हुन लाग्यो ।

‘ए’ डिभिजन लिग गर्न नसकेको एन्फा कहिले पदाधिकारीको सुविधा बढाएर त कहिले खेलाडीलाई सहयोग नगरेर, विवाद र आलोचनाको शिकार हुँदै आएको छ । आलोचनालाई मलम लगाउने गरी न लिग गर्न सकेको छ, न विदेशिने खेलाडी नै रोक्न सकेको छ । ऊ त नेतृत्वमा आफू कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर कम्मर कसेर लागि परिरहेको छ ।

‘ए’ डिभिजन लिग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने एन्फा कार्यकाल नसकिंदै अर्ली इलेक्सन गरेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने कसरतमा छ । कार्यकाल सकिन ४ महिनाअघि नै विधानमै नभएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढेपछि चर्काे विरोध भयो । तर, एन्फा पछि हटेन ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट बारम्बार पत्र आउँदा समेत एन्फा आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हटेन । उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचन गरिछाड्ने दाउमा लाग्यो ।

‘ए’ डिभिजन लिग सहितका फुटबल लिग हुन नसक्दा नेम्वाङ नेतृत्व एन्फामा आइसकेपछि सयौं खेलाडी विदेश पलायन भएका छन् । तर, एन्फाले खेलाडीलाई देशमै टिकाइराख्न खासै योजना बनाएको देखिंदैन ।

एन्फाले केही दिनअघि एन्फा महिला लिग गर्‍यो । अहिले राष्ट्रिय लिग गरिरहेको छ । त्यसमा न उत्साह न उमंग । खाली रंगशालामा एन्फाले राष्ट्रिय लिग गरिरहेको छ । हालको नेतृत्वले खेल र खेलाडीको भावना नबुझ्ने उपाध्यक्ष विराटजंग शाही बताउँछन् ।

‘फुटबल टिमले चल्ने हो । उहाँहरु कुनै पनि फुटबलको क्षेत्रबाट आउनुभएको होइन । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, दर्शकको आआफ्नै भूमिका हुन्छ । त्यो उहाँहरुले बुझ्नुहुन्न’, उनी भन्छन् ।

फुटबल खेलाडीले एन्फाको मुख्यालयमा झुन्ड्याएको मेडल

एन्फाले नेतृत्वमा प्रश्न उठाउने र विरोध गर्ने पदाधिकारीलाई नै कारबाही गरेको छ । आफूलाई कारवाही गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का अदालत पुगेका छन् । उनै निलम्बित वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्का अहिलेको नेतृत्वमा फुटबलको विकास गर्ने इच्छा नै नभएको बताउँछन् ।

‘अध्यक्ष र महासचिवलाई फुटबल गर्ने इच्छा नै छैन । बहुमत पुर्‍याउने र कसरी सत्ता कब्जा गर्ने ध्यानमा उहाँहरु हुनुहुन्छ’, उनी भन्छन् ।

आफ्ना नजिकका व्यक्तिको उपचारमा लाखौं खर्च गर्ने एन्फाले देशलाई चिनाउने खेलाडीको उपचारमा सहयोग गर्न नसक्नु दुखद् भएको खड्का सुनाउँछन् । ‘उदयपुर जिल्ला फुटबल संघको पूर्वखेलाडीलाई १ लाख ३३ हजार दिएको छ महासचिवको गाउँको मान्छे भएर । मर्निङ वाक् हिंडेका कर्मचारी घाइते हुँदा ४ लाख दिएका छौं । जसले देशलाई चिनायो । फुटबल चलाएको छ । त्यस्तो खेलाडीको लागि निर्णय गर्न नसक्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

एन्फाका महासचिव किरण राईले हाल मासिक २ हजार अमेरिकी डलर तलब पाउँछन् । खेलाडीको उपचारमा आनाकानी गर्ने एन्फाका पदाधिकारीको तलब बढाउन पछि हट्दैन ।

नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनिने दशरथ रंगशालामा एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट अयोग्य भएको २ वर्षभन्दा बढी समय भयो । रंगशाला अयोग्य हुँदा नेपालले घरेलु मैदानमा हुने खेलहरु समेत देशबाहिर गएर खेल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा एन्फाले कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।

एन्फा उपाध्यक्ष विराटजंग शाही एन्फा नेतृत्व फुटबलभन्दा पनि कमाउनेतर्फ लागेको बताउँछन् । ‘उहाँहरुलाई फुटबलको चिन्ता छैन । पैसा कमाउनका लागि आएको हो’ उनी भन्छन्, ‘पैसा कमाउने र घोटाला गर्नेतर्फ जानुभयो । ३/४ जना बस्ने आफ्नो निर्णय गर्ने । आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने बाहेक उहाँहरुको अरु काम छैन ।’

एन्फा नेतृत्वसामु विदेशी प्रशिक्षक समेत टिकेनन् । राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक म्याट रोसले ८ महिनामै पदबाट राजीनामा दिए । एन्फासँगको असन्तुष्टिका कारण रोसले ४ महिना सम्झौता बाँकी छँदै राजीनामा दिएका हुन् । महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्याट्रिक डे वाइल्ड पनि एक महिनाभन्दा धेरै टिक्न सकेनन् ।

एक वर्षका लागि नियुक्त भएको प्रशिक्षक वाइल्डले एन्फा सहित सहायक प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै एक महिनामै राजीनामा दिए ।

मुद्दामाथि मुद्दा हुँदा एन्फाले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकिएको प्रवक्ता सुरेश शाह बताउँछन् । सुरुआती दिनबाटै एन्फालाई काम गर्न नदिएको उनको अनुभव छ । ‘बाहिरको कुरामा अल्झिएको कारण काम कम भएको देखिएको हो । तर, हामीले धेरै नै गतिविधि गरेका छौं’, उनी भन्छन् ।

अर्ली इलेक्सन गरेर सत्ता कब्जा गर्ने दाउ

विधान अनुसार पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी असारसम्म छ । तर, पुन: दोहोरिने दाउमा विधानमै व्यवस्था नभएको अर्ली इलेक्सन गर्न नेम्वाङ नेतृत्व लागेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ऐन अनुसार हरेक संघको अधिवेशन जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एन्फा नेतृत्व जिल्ला, क्लब र प्रदेशको नगरी केन्द्रकै अधिवेशन गर्न आतुर छ ।

एन्फा नेतृत्वले पुरानै भोटर मार्फत निर्वाचन क्याप्चर गर्न खोलेको पूर्वअध्यक्ष शेर्पाको तर्क छ । ‘जिल्ला, क्लब र प्रदेशको सकेर केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘चाँडै गरेर पुरानै भोटरबाट निर्वाचन क्याप्चर गर्न खोजेका छन् । उहाँहरु फेरि आउनु भनेको फुटबल सकिनु हो ।’ राज्यको निकायले समेत एन्फालाई मोनिटरिङ नगरेको शेर्पा बताउँछन् ।

जिल्ला, क्लब र प्रदेशबाट निर्वाचन गर्दा मतदान गर्ने व्यक्ति फेरिन सक्ने र त्यसले केन्द्रको निर्वाचनमा असर पार्ने डर एन्फालाई थियो । त्यसकारण पनि एन्फाले विधानमै नभएको अर्ली इलेक्सन रोज्यो ।

एन्फाले उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया नै सकेर बसेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण अहिले एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मिति तोकेर निर्वाचन गर्ने एन्फाको तयारी छ ।

एन्फा नेतृत्व विधिविधान नमान्ने गरेको उपाध्यक्ष शाहीको तर्क छ । ‘फुटबल भद्रगोल छ । खेलकुद परिषद् र राखेप भनेको मान्दैनन् । एकलौटी चलाइराख्नुभएको छ, उनले भने, ‘उहाँहरुले खेलाडीको मर्म बुझ्नुहुन्न । हामीले राम्रो सुझाव दिए भने गाली गरेको मान्नुहुन्छ ।’

एन्फामा देखिएका समस्याको समाधानको बाटो भनेको अर्ली इलेक्सन भएकोले त्यसलाई रोजिएको प्रवक्ता सुरेश शाह बताउँछन् । ‘फुटबल चलायमान बनाउनेभन्दा पनि कसरी डिस्टर्ब गरौं भन्ने धेरै देखियो, उनी भन्छन्, ‘सबै समस्याको समाधानको बाटो भनेको अर्ली इलेक्सन हो । स्वार्थको कुर्चीमा बसिराख्नुभन्दा पनि निकास दिउँ भनेर अर्ली इलेक्सनमा गएको हो ।’

एन्फा
टुर्नामेन्ट
ICC Men T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
छुटाउनुभयो कि?

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
रिखिराम जिसी
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

अक्षम एन्फा नेतृत्व

अक्षम एन्फा नेतृत्व

आरसिबीका पाँच ‘होम’ खेल चिन्नास्वामीमा, दुई खेल रायपुरमा हुने

आरसिबीका पाँच ‘होम’ खेल चिन्नास्वामीमा, दुई खेल रायपुरमा हुने

मेलबर्नमा १५औं कँडेल कन्सल्टेन्सी कप हुँदै

मेलबर्नमा १५औं कँडेल कन्सल्टेन्सी कप हुँदै

महिला एसियन कप खेलअघि इरानी खेलाडीले गाएनन् राष्ट्रिय गान

महिला एसियन कप खेलअघि इरानी खेलाडीले गाएनन् राष्ट्रिय गान

साफ यू-२० च्याम्पियनसिप : राष्ट्रिय टिमका सुवास समेट्दै नेपालको अन्तिम टोली घोषणा

साफ यू-२० च्याम्पियनसिप : राष्ट्रिय टिमका सुवास समेट्दै नेपालको अन्तिम टोली घोषणा

डिजिटल प्लाटफर्ममा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै टी-२० विश्वकपको जारी संस्करण

डिजिटल प्लाटफर्ममा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै टी-२० विश्वकपको जारी संस्करण

ट्रेन्डिङ

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो
टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन

टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा

पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 

अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 
विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन

विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन
सुध्रन नसकेको मिडल अर्डर ब्याटिङ

सुध्रन नसकेको मिडल अर्डर ब्याटिङ

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ