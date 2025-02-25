+
English edition

मेलबर्नमा १५औं कँडेल कन्सल्टेन्सी कप हुँदै

२०८२ फागुन १९ गते १९:०३ २०८२ फागुन १९ गते १९:०३

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
मेलबर्नमा १५औं कँडेल कन्सल्टेन्सी कप हुँदै

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मेलबर्नमा सन् २०२६ मार्च ७ र ८ मा १५औं कँडेल कन्सल्टेन्सी कप फुटबल प्रतियोगिता डेरबिन इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स सेन्टरमा सञ्चालन हुनेछ।
  • प्रतियोगितामा ओपन एज र ३५ वर्ष माथि विधामा १६ टोली चार समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउट प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
  • यति फुटबल क्लबका उपाध्यक्ष सज्जन शर्माले प्रतियोगिताले अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदायबीच भाइचारा र एकताको भावना सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

१९ फागुन, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा १५औं संस्करणको ‘कँडेल कन्सल्टेन्सी कप’ आयोजना हुने भएको छ। प्रतियोगिता सन् २०२६ मार्च ७ र ८ तारिखमा डेरबिन इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स सेन्टरमा सञ्चालन हुनेछ।

प्रतिष्ठित मानिएको यस प्रतियोगितामा ‘ओपन एज’ र ‘३५ वर्ष माथि (फरेभर योङ्ग)’ गरी दुई विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आयोजकका अनुसार सिड्नी, क्यानबेरा र एडिलेडसहित अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरबाट टोलीहरूको सहभागिता रहनेछ।

हालै आयोजित विशेष समारोहबीच प्रतियोगिताको आधिकारिक टाइ–ड्र सार्वजनिक गरिएको हो। ओपन क्याटेगोरीतर्फ १६ टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ।

समूह ‘ए’ मा होमवुस राइनो फुटबल क्लब (सिड्नी), खुकुरी एफसी (क्यानबेरा), नेपवोर्न एफसी र यती फुटबल क्लब रातो रहेका छन्। समूह ‘बी’ मा सिद्धकाली एफसी (एडिलेड), युनाइटेड फुटबल क्लब, रोयल फुटबल क्लब र हिमालयन फुटबल क्लब परेका छन्।

समूह ‘सी’ मा एभरेस्ट युनाइटेड एफसी, रोयल वेस्टर्न एफसी, एनी एफसी र चन्द्र सूर्य एफसी छन् भने समूह ‘डी’ मा यती एफसी ब्लु, जगजित श्रेष्ठ एकेडेमी (एडिलेड), द हिमालयन टाइगर्स र हिमालयन युथ क्लब (सिड्नी) रहेका छन्।

लिग कम नकआउट प्रणालीमा सञ्चालन हुने यो प्रतियोगिता अष्ट्रेलियामा नेपाली क्लबहरूबीचको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगितामध्ये एक मानिन्छ। प्रतियोगितामा कुल २२ हजार अष्ट्रेलियन डलर पुरस्कार राशि निर्धारण गरिएको छ।

ओपन क्याटेगोरीका विजेताले १२ हजार डलर तथा उपविजेताले ४ हजार ५०० डलर नगदसहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछन्। ‘फरेभर योङ्ग’ विधाका विजेताले २ हजार ५०० डलर र उपविजेताले १ हजार डलर पुरस्कार पाउनेछन्। साथै विभिन्न व्यक्तिगत विधामा पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ।

गत वर्ष सम्पन्न १४औँ संस्करणको फाइनलमा यति फुटबल क्लबले रोयल वेस्टर्न क्लबलाई ३–२ गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको थियो।

प्रतियोगितामा नेपालका राष्ट्रिय टोलीबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेका चर्चित खेलाडीहरूको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ।

यति फुटबल क्लबका उपाध्यक्ष तथा प्रतियोगिताका संयोजक सज्जन शर्माले प्रतियोगिताले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायबीच आपसी भाइचारा र एकताको भावना अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

कँडेल कन्सल्टेन्सी कप
टुर्नामेन्ट
ICC Men T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
छुटाउनुभयो कि?

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

मेलबर्नमा १५औं कँडेल कन्सल्टेन्सी कप हुँदै

मेलबर्नमा १५औं कँडेल कन्सल्टेन्सी कप हुँदै

महिला एसियन कप खेलअघि इरानी खेलाडीले गाएनन् राष्ट्रिय गान

महिला एसियन कप खेलअघि इरानी खेलाडीले गाएनन् राष्ट्रिय गान

साफ यू-२० च्याम्पियनसिप : राष्ट्रिय टिमका सुवास समेट्दै नेपालको अन्तिम टोली घोषणा

साफ यू-२० च्याम्पियनसिप : राष्ट्रिय टिमका सुवास समेट्दै नेपालको अन्तिम टोली घोषणा

डिजिटल प्लाटफर्ममा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै टी-२० विश्वकपको जारी संस्करण

डिजिटल प्लाटफर्ममा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै टी-२० विश्वकपको जारी संस्करण

मध्यपूर्वको तनावले जिम्बाबे र वेस्ट इन्डिजको टोली भारतमै रोकिए

मध्यपूर्वको तनावले जिम्बाबे र वेस्ट इन्डिजको टोली भारतमै रोकिए

टी-२० विश्वकप २०२६ : यस्तो छ सेमिफाइनल खेल्ने चार टोलीको प्रदर्शन

टी-२० विश्वकप २०२६ : यस्तो छ सेमिफाइनल खेल्ने चार टोलीको प्रदर्शन

ट्रेन्डिङ

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो
टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन

टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा

पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन

विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन
अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 

अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 
सुध्रन नसकेको मिडल अर्डर ब्याटिङ

सुध्रन नसकेको मिडल अर्डर ब्याटिङ

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ