पोखरा विमानस्थलमा एक महिनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण, ७४ यात्रु

- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनवरी २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४ प्रस्थान र ५ आगमन भएका छन्।
- अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कुल ७४ यात्रुले सेवा लिएका छन् भने आन्तरिक उडानमा ३७ हजार ८४८ प्रस्थान र ३४ हजार ८९ आगमन भएका छन्।
- जनवरीमा पोखरा विमानस्थलबाट कुल २ हजार ११८ उडान/अवतरण र ७२ हजार ११ यात्रुले सेवा लिएको तथ्यांक छ।
२० फागुन, काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक महिनामा ९ उडान/अवतरण भएको तथ्यांकले देखाएको छ । विमानस्थल कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जनवरी २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४ प्रस्थान र ५ आगमन भएका छन् ।
प्रस्थानतर्फ कुल २७ यात्रुले सेवा लिएको देखिएको छ । आगमनतर्फ ४७ यात्रुले सेवा लिएको देखिन्छ । यस प्रकार कुल ७४ यात्रुले मात्र सेवा लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । हिमालय एयरलाइन्सले चीनको ल्हासामा पोखराबाट सेड्यूल फ्लाइट गर्दै आएको छ । तर, यस उडानमा समेत पर्याप्त यात्रु नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आन्तरिकमा भने यो विमानस्थलमा यात्रु संख्या उल्लेख्य छ । आन्तरिकतर्फ कुल १ हजार ५७ प्रस्थान र १ हजार ५२ उडान भएका छन्।
प्रस्थानतर्फ ३७ हजार ८४८ यात्रुले सेवा लिएका छन् । आगमनतर्फ ३४ हजार ८९ यात्रुले सेवा लिएको तथ्यांक छ । यस प्रकार पोखरा विमानस्थलबाट एक महिनामा कुल ७२ हजार ११ यात्रुले सेवा लिएको पाइएको छ । उडान/अवतरण संख्या २ हजार ११८ रहेको तथ्यांक छ ।
