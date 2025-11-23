चाबहिल-साँखु सडकमा शंकास्पद वस्तु फेला, सेनाको टोली पुग्यो

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-९ इन्द्रेणीस्थित चाबहिल साँखु सडकमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षा बेस थलीबाट खटिएको प्रहरीको मोबाइल टोलीलेले सडक बीचमा शंकास्पद वस्तु फेला पारेको हो ।
सडकमा बोरामाथि बट्टामा तारले बेरेको जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त वस्तु फेला परेपछि नेपाली सेनालाई खबर गरिएको छ । अहिले रणचन्डी गण सुन्दरीजलबाट निर्वाचनको लागि खटिएको मेजर धनबहादुर तामाङको कमान्डमा रहेको १० जनाको टोली त्यहाँ पुगेको छ ।
