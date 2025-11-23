बूढानीलकण्ठमा भेटिएको शंकास्पद वस्तुमा सलाइको काँटी र इट्टा

२० फागुन, काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-२ मा भेटिएको शंकास्पद वस्तु निस्क्रिय पारिएको छ ।
तल्लो भंगालस्थित मसला उद्योगदेखि चुनखेल जाने सडक पेटिमा भेटिएको सेतो कागजले बेरिएको प्रेसर कुकुर नेपाली सेनाको टोलीले निस्क्रिय पारेको हो ।
उक्त वस्तु मंगलबार राति करिब १२ बजे फेला परेको थियो । शंकास्पद बस्तु फेला परेको खबर प्राएपछि चन्दन नाथ गणबाट खटिएको सेनाको टोलीले बिहानै करिब ७ बजे निस्क्रिय बनाएको हो ।
निस्क्रिय बनाइएको उक्त कुकरमा हेर्दा सलाइको काँटी र इट्टाको टुक्रा भेटिएको सेनाले जनाएको छ ।
