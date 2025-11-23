मतदान गर्दै कमल थापाले भने-  निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि

२१ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले मतदान गरेका छन् । राप्रपाबाट काठमाडौं –५ का उम्मेदवार रहेका थापाले बिहान ७ बजे सोही क्षेत्रको विशाल मिलन केन्द्रमा मतदान गरेका छन् ।
मतदानपछि थापाले निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । उनले नेपाली जनतालाई उत्साहित भएर सहभागी हुन आग्रह पनि गरे ।
आफू फरक विचार र वैकल्पिक मार्गत्रि बोकेर काठमाडौं–५ मा उम्मेदवार रहेको पनि थापाले बताए ।
