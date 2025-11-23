+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मतदान गर्दै कमल थापाले भने-  निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि

आफू फरक विचार र वैकल्पिक मार्गत्रि बोकेर काठमाडौं-५ मा उम्मेदवार रहेको पनि थापाले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते ९:४५

२१ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले मतदान गरेका छन् ।  राप्रपाबाट काठमाडौं –५ का उम्मेदवार रहेका थापाले बिहान ७ बजे सोही क्षेत्रको विशाल मिलन केन्द्रमा मतदान गरेका छन्  ।

मतदानपछि थापाले निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । उनले नेपाली जनतालाई उत्साहित भएर सहभागी हुन आग्रह पनि गरे ।

आफू फरक विचार र वैकल्पिक मार्गत्रि बोकेर काठमाडौं–५ मा उम्मेदवार रहेको पनि थापाले बताए ।

कमल थापा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

परिवर्तनकारी शक्ति हामी हौँ, अरू नयाँ–पुराना दल यथास्थितिवादी हुन् : कमल थापा

परिवर्तनकारी शक्ति हामी हौँ, अरू नयाँ–पुराना दल यथास्थितिवादी हुन् : कमल थापा
‘चुनावपछि होइन, चुनावअघिको गठबन्धन स्वस्थकर हुन्छ’

‘चुनावपछि होइन, चुनावअघिको गठबन्धन स्वस्थकर हुन्छ’
कमल थापा भन्छन्- कांग्रेस पनि वामपन्थी विचारकै संवाहक

कमल थापा भन्छन्- कांग्रेस पनि वामपन्थी विचारकै संवाहक
गणतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई बुझ्ने भिन्न कोण

गणतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई बुझ्ने भिन्न कोण
मतदाताहरू राजा नभइ हुँदैन भन्न थाले : कमल थापा

मतदाताहरू राजा नभइ हुँदैन भन्न थाले : कमल थापा
राप्रपालाई राजसंस्था पुनर्स्थापना नगरी सत्तामा जानु छैन : कमल थापा

राप्रपालाई राजसंस्था पुनर्स्थापना नगरी सत्तामा जानु छैन : कमल थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित