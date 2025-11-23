News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासनका लागि उत्तेजना, घृणा, प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिले गन्तव्यमा नपुर्याउने बताउनुभयो।
- थापाले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सुशासनप्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण र सुझबुझ सहितको सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
- उहाँले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्वाचन आयोजनाका लागि आभार व्यक्त गर्नुभएको छ र सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ।
२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले उत्तेजना, घृणा, प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिले सुशासनको गन्तव्यमा नपुर्याउने बताएका छन् ।
काठमाडौं–४ अन्तर्गतको मैतीदेवी मन्दरि मतदान केन्द्रमा बिहीबार मतदान गरे लगत्तै सभापति थापाले भने, ‘सुशासन आजको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । तर उत्तेजना, घृणा, प्रतिशोध र निशेषधको राजनीतिले सुशासनको गन्तव्यमा पुरयाउँदैन ।’
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सुशासनप्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण आवश्यक भएको थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘सुझबुझ सहितको सुधारको आवश्यकता छ ।’
निर्वाचन आयोजनाका लागि उनले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई आभार व्यक्त गरे । सभापति थापाले सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।
