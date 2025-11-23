काभ्रेमा १० बजेसम्म ७ प्रतिशत मत खस्यो

२१ फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत जारी मतदानमा १० बजेसम्म काभ्रेपलाञ्चोकमा ७ प्रतिशत मत खसेको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार १० बजेसम्म २३ हजार ३९३ मत खसेको छ ।
जसमा महिला ८ हजार ६२५ जना र पुरुष १४ हजार ३९३ सामेल छन् । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रेमप्रसाद न्यौपानेका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ४०० मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान भइरहेको जानकारी दिए ।
काभ्रेपलाञ्चोमा ३ लाख २६ हजार ६११ मतदाता छन ।
