प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : काभ्रे-१ बाट गणेश लामा सिफारिस

- नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काभ्रे क्षेत्र नं. १ बाट गणेश लामालाई उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ।
- प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रत्यक्षतर्फ गणेश लामा, गुणराज मुक्तान, तिर्थ ब. पसखल लगायतलाई सिफारिस गरेको क्षेत्रीय सभापति दिनेश लामाले बताए।
- राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ईन्द्रमणी अधिकारी र ईश्वरी प्रसाद ओझालाई उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरिएको छ।
२३ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काभ्रे क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गणेश लामा उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र-१ को बैठकले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि उमेदवार सिफारिस गरेको क्षेत्रीय सभापति दिनेश लामाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष तर्फ गणेश लामा, गुणराज मुक्तान, तिर्थ ब. पसखल, बिदुर बस्नेत, रसिला खनाल (महिला ) तथा समानुपातिक तर्फ हर्षजित लामा (आ.ज.), ललिता किङरिङ (आ.ज. महिला ), हरि बहादुर बल (आ.ज.), मिरा नेपाली (दलित ), उद्धव कोईराला (अपांग ), बाबुराम गिरी (अल्पसंख्यक ) लाई सिफारिस गरिएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभा तर्फ ईन्द्रमणी अधिकारी र ईश्वरी प्रसाद ओझालाई उम्मेदवारको लागि सिफारिस गरेको हो ।
