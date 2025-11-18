हरिवंशले बुढानीलकण्ठबाट गरे मतदान, भन्छन्- देशले सक्षम नेतृत्व पाउनेछ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । अभिनेता हरिवंश आचार्यले बुढानीलकण्ठ मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । उनले भोट हालेपछि प्रशंसकमाझ उत्साह व्यक्त गर्दै देशले असल र सक्षम नेतृत्व पाउने बताएका छन् ।
‘मैले मेरो लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गरी मतदान गरेँ । आशा गर्छु, यो निर्वाचनले देशले खोजेको असल र सक्षम नेतृत्व पाउने छ’ भोट हालेपछि हरिवंशले लेखेका छन् ।
जटिल परिस्थितीबाट देशमा निर्वाचन गराइ निकास को बाटोमा पुर्याएकोमा उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकालाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेका छन् । उनी काठमाडौं–५ का मतदाता हुन् ।
