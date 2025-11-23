चितवन-२ मा कांग्रेस उम्मेदवारलाई प्रश्न : कस्तो परिणाम आउला ?

२१ फागुन, काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी मीना खरेलले निर्भिक भएर मतदान गर्न मतदाताहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
उनले विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आफूहरू हार्दिकता देखाएर निर्वाचनमा होमिएको बताइन् ।
‘अहिलेसम्म मैले भ्रमण गरिरहेका क्षेत्रहरूमा हेर्दा निर्वाचन स्वच्छ रुपमा सञ्चालन छ । मतदाताले निर्भिक भएर मतदान गरिरहनुभएको छ । उत्साह छ,’ उनले भनिन्, ‘ल दिदी आउनुभयो भनिरहनुभएको छ । यसले गर्दा मलाई उत्साहित बनाएको छ ।’
साथै, मतदाताहरूले जनप्रतिनिधि चुन्ने बेला भएको भन्दै निर्भिक भएर मत हाल्न आग्रह गरिन् ।
‘आम मतदातालाई निर्भिक भएर मतदान गर्नुस् भन्न चाहन्छु । यो विवेक प्रयोग गर्ने बेला हो । त्यसका लागि तपाईंहरूको सेवामा खट्ने आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने बेला हो । निर्भिक भएर आफ्नो मत दिनुहोला,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचनको बेलामा हामी सबै उम्मेदवार हौं, हामीले हार्दिकता देखाएका छौं । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हार्दिकता पाएको छु ।’
सो क्रममा उनलाई सञ्चारकर्मीले सोधे, ‘चुनावी परिणाम कस्तो आकलन गर्नुभएको छ ?’
उनले जवाफमा भनिन्, ‘यो लहर, उत्साह देखेर तपाईंले नै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ नि ।’
