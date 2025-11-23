+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चितवन-२ मा कांग्रेस उम्मेदवारलाई प्रश्न : कस्तो परिणाम आउला ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १२:३५

२१ फागुन, काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी मीना खरेलले निर्भिक भएर मतदान गर्न मतदाताहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आफूहरू हार्दिकता देखाएर निर्वाचनमा होमिएको बताइन् ।

‘अहिलेसम्म मैले भ्रमण गरिरहेका क्षेत्रहरूमा हेर्दा निर्वाचन स्वच्छ रुपमा सञ्चालन छ । मतदाताले निर्भिक भएर मतदान गरिरहनुभएको छ । उत्साह छ,’ उनले भनिन्, ‘ल दिदी आउनुभयो भनिरहनुभएको छ । यसले गर्दा मलाई उत्साहित बनाएको छ ।’

साथै, मतदाताहरूले जनप्रतिनिधि चुन्ने बेला भएको भन्दै निर्भिक भएर मत हाल्न आग्रह गरिन् ।

‘आम मतदातालाई निर्भिक भएर मतदान गर्नुस् भन्न चाहन्छु । यो विवेक प्रयोग गर्ने बेला हो । त्यसका लागि तपाईंहरूको सेवामा खट्ने आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने बेला हो । निर्भिक भएर आफ्नो मत दिनुहोला,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचनको बेलामा हामी सबै उम्मेदवार हौं, हामीले हार्दिकता देखाएका छौं । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हार्दिकता पाएको छु ।’

सो क्रममा उनलाई सञ्चारकर्मीले सोधे, ‘चुनावी परिणाम कस्तो आकलन गर्नुभएको छ ?’

उनले जवाफमा भनिन्, ‘यो लहर, उत्साह देखेर तपाईंले नै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ नि ।’

चितवन-२
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मकवानपुरमा ३० प्रतिशत मतदान

मकवानपुरमा ३० प्रतिशत मतदान
गोरखा कारागारका २७ कैदीबन्दीले गरे मतदान

गोरखा कारागारका २७ कैदीबन्दीले गरे मतदान
इजरायलको तेल आपूर्तिमा संकट : ‘बिसीटी’ पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनी

इजरायलको तेल आपूर्तिमा संकट : ‘बिसीटी’ पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनी
उदयपुरमा १०२ वर्षीय वृद्धले गरे मतदान

उदयपुरमा १०२ वर्षीय वृद्धले गरे मतदान
काठमाडौं-२ मा २ जना किरियापुत्रीले गरे मतदान

काठमाडौं-२ मा २ जना किरियापुत्रीले गरे मतदान
बागमतीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ

बागमतीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित