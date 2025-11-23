सुदूरपश्चिममा २० प्रतिशत मतदान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा २१ फागुनमा मतदान भइरहेको छ।
- मध्याह्न १२ बजेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ३८ हजार ४३२ मत खसेका छन्।
- मतदानमा एक लाख ६८ हजार ७४५ महिला, एक लाख ६७ हजार ६७७ पुरुष र एक अन्य मतदाताले भाग लिएका छन्।
२१ फागुन, कैलाली । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतदान चलिरहेको छ ।
मध्याह्न १२ बजेसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा २० प्रतिशत मतदान भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा कूल तीन लाख ३८ हजार ४३२ मत खसेको छ ।
एक लाख ६८ हजार ७४५ महिला, एक लाख ६७ हजार ६७७ पुरुष र एक अन्य मतदाताले मतदान गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, डोटी, दार्चुला र बैतडीमा मतदान चलिरहेको छ ।
