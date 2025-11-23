+
+
बागलुङ कारागारमा मतदान सम्पन्न

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १३:०५

२१ फागुन, बागलुङ । ५५ मतदाता रहेको बागलुङ कारागारको अस्थायी मदतान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ ।

५३ कैदीबन्दी र दुई कर्मचारी गरी जम्मा ५५ मतदाता रहेको जिल्ला कारागार बागलुङमा ५३ मत खसेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीको मात्रै मतदान हुने केन्द्रमा ९६.३६ मत खसेको मतदान अधिकृत धिरेन्द्रराज पन्तले जानकारी दिए ।

बागलुङ कारागारमा रहेकामध्ये मतदाता परिचयपत्रमा नाम भएका ५३ जना कैदीबन्दीमध्ये एक जना स्थानान्तरण र एक जना कैद मुक्त भइसकेकाले ५१ जना कैदीबन्दी र दुई कर्मचारीले मतदान गरेका छन् ।

मतदान सम्पन्न भएपछि दलका प्रतिनिधिको रोहबरमा मतपेटिका बुझाउने प्रकृया थालिएको छ ।

बागलुङमा दुई अस्थायी मतदान केन्द्र र  १०७ मतदानस्थल र २३०  स्थायी मतदान केन्द्रमा कुल एक लाख ९३ हजार ३८१ जना मतदाता रहेका छन् ।

बागलुङ कारागार
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
