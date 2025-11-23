+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखामा मतदान अधिकृतले निर्वाचन कार्यालयलाई पठाएनन् खसेको मतको विवरण

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अधिकांश मतदान अधिकृतहरुले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १३:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखामा हालसम्म करिव १ सय ६० मतदान केन्द्रले मत विवरण उपलब्ध नगराएको छ।
  • जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले प्रत्येक तीन घण्टामा मतदान विवरण गुगल सिटमा भर्नुपर्ने बताए।
  • गोरखा–१ मा १६ हजार र गोरखा–२ मा ११ हजार मत १२ बजेसम्म खसेको छ, तर कुल मत प्रतिशत एकीन हुन सकेको छैन।

२१ फागुन, गोरखा । जिल्लामा हालसम्म खसेको मत संख्याको एकीन विवरण संकलन हुन सकेको छैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अधिकांश मतदान अधिकृतहरुले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

‘प्रत्येक तीन घण्टामा सबै मतदान अधिकृतले आफ्नो मतदान केन्द्रमा महिला पुरुषको आधारमा खसेको मत गुगल सिटमा भर्नुपर्ने हो,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले भने, ‘तर अधिकांश केन्द्रबाट त्यो अपडेट भएको छैन ।’

करिव १ सय ६० मतदान केन्द्रले हालसम्म विवरण उपलब्ध नगराएको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा कुल २२५ मतदान स्थल र ३३१ मतदान केन्द्र छन् ।

विवरण उपलब्ध नहुँदा हालसम्म खसेको मत प्रतिशत समेत एकीन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ती वाहेक अन्य मतदान केन्द्रबाट प्राप्त विवरण अनुसार १२ बजेसम्म गोरखा–१ मा १६ हजार र गोरखा–२ मा ११ हजार मत खसेको छ ।

गोरखा–१ को कुल मतदाता संख्या १ लाख २० हजार ५२५ रहेको छ भने गोरखा–२ मा १ लाख ८ हजार ५३३ कुल मतदाता छन् ।

नेटवर्क समस्याका कारण पनि विवरण अपलोडमा समस्या भएको हुन सक्ने सुवेदीको अनुमान छ । ‘कतै मतदान अधिकृतहरु व्यस्त भएर पनि हुन सक्छ, कतै प्रविधिमा अपडेट नभएका कारण पनि समस्या भएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित