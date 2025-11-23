पाल्पामा खस्यो २३ हजार मत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाल्पामा अहिलेसम्म २३ हजार ४३३ जनाले मतदान गरेका छन्।
- पाल्पामा दुई लाख ७ हजार ४६६ जना मतदाता रहेका छन्।
- बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म करिब साढे २३ हजारले मत खसालेका छन्।
२१ फागुन, काठमाडौं । पाल्पामा अहिलेसम्म २३ हजार ४३३ जनाले मतदान गरेका छन् । दुई लाख ७ हजार ४६६ जना मतदाता रहेको पाल्पामा बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म करिब साढे २३ हजारले मत खसालेका हुन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार क्षेत्र नम्बर १ मा ० हजार ४० र क्षेत्र नम्बर २ मा २३ हजार ४३३ मत खसेको छ ।
